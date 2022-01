Tunisie – Mali : L’arbitre sifflera 3 fois la fin du match (CAN 2022)

Incroyable match entre la Tunisie et le Mali, avec un arbitre complétement brouillon ne sachant quoi faire, à plusieurs reprises il a été poussé par les joueurs à aller vérifier le VAR à la suite de décisions inattendus et incompréhensibles.

Le summum de l’incroyable est atteint par l’arbitre en sifflant la fin de la partie à la 85è minute, avant de se retracter et de reprendre le match; mais c’est pas fini il décidera contre toute attente de siffler une deuxième fois la fin de la partie à la 89è minute, avant près d’une minute du temps règlementaire et sans tenir compte du temps additionnel estimé à pas moins de 5 minutes.

Plus de 40 minutes après le départ des joueurs, on annonce la décision du Staff de la CAF de la reprise du match, l’équipe malienne était sur le terrain, l’équipe de Tunisie était déjà au départ dans le bus.

Dans la presse internationale, Franceinfo titre sur une “fin de match rocambolesque“, “Le final a quant à lui été totalement inattendu. L’arbitre a tout d’abord sifflé la fin de la rencontre à la 85e minute, à la surprise générale. Il s’est excusé, le match a repris et El Bilal Touré a reçu un carton rouge litigieux, confirmé par le VAR. Après huit changements et deux utilisations de la vidéo, l’arbitre n’a accordé aucun temps additionnel et a même arrêté le match quinze secondes en avance. Ce qui a provoqué la fureur du banc tunisien. Les arbitres ont fini entourés par un cordon de sécurité pour rentrer aux vestiaires”.

Pour le site OnzeMondial, le match “Tunisie – Mali se termine dans le brouillard le plus complet. Après l’invraisemblable erreur de Janny Sinkazwe, l’arbitre de la rencontre, le match avait été interrompu avant la fin du temps règlementaire”.

Le site de France24 parle du sélectionneur des Aigles de Carthage “Furieux, le sélectionneur tunisien Mondher Kebaier demande des explications, mais le match ne reprend pas. Les arbitres quittent le terrain sous escorte et les joueurs rentrent aux vestiaires dans la confusion la plus totale. Après un long moment de flottement, la rencontre a failli redémarrer. Les Maliens sont revenus sur le terrain, mais les Tunisiens, déjà dans le bus, ne se sont pas présentés. Une situation rocambolesque et inédite, qui ne donne pas la meilleure image du football…”.

Le journal l’Equipe titre une “Fin du match définitive, victoire rocambolesque du Mali les Tunisiens ne sont en fait pas revenus sur le terrain contrairement aux Maliens ! Le nouvel arbitre siffle donc la fin du match sans attendre les 3 minutes supplémentaires attendues. Le Mali s’impose 1-0 mais cette affaire aura très certainement des suites”.

