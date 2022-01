Décès du grand poète tunisien Noureddine Sammoud

Le grand poète et homme de lettres tunisien, Noureddine Sammoud, est décédé, ce mardi matin 11 janvier 2022, à l’âge de 90 à Kélibia au Cap Bon ville où il est né en 1932.

Durant son long parcours dans l’écriture de la poésie, Sammoud a participé, à partir de 1969, dans différentes manifestations littéraires dédiées à la poésie dans les pays arabes et autres.

Cet auteur de plusieurs oeuvres poétiques dont on cite des recueils traduits dans plusieurs langues, a écrit dans tous les genres poétiques, du classique au néoclassique, libre et en prose. A son actif, plus d’une dizaine de recueils de poésie, publiés par la Maison Arabe du Livre dans la collection ” La mémoire vivante “, dont son fameux recueil “Voyage à travers les parfums” (1969).

Il est lauréat de plusieurs distinctions dont on cite le prix de l’Université Libanaise (1959), le prix du meilleur hymne national télévisé (1976) et le prix du ministère de la Culture, ancienne appellation du ministère des Affaires Culturelles (1982).

Cette figure éminente de la culture et de la création en Tunisie occupe une place de choix sur la double scène culturelle nationale et arabe. Plusieurs hommages lui ont été rendus de son vivant, en Tunisie et ailleurs. En janvier 2018, un hommage lui avait été rendu dans le cadre de la 16ème édition du Festival de la poésie arabe de Sharjah aux Emirats arabes Unis, ” pour son apport remarquable et avant-gardiste sur la scène poétique arabe “.