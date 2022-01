Temps froid avec des pluies provisoirement orageuses sur le Nord et localement le Centre et le Sud-est. Elles seront parfois forte sur l’extrême Nord -ouest.

Vent de secteur ouest relativement fort à fort près des côtes et les hauteurs, et faible et à modéré dans le reste des régions.Mer agitée et localement très agitée.

Les températures seront en baisse. Les maximales oscilleront entre 3 et 8 degrés dans les hauteurs Ouest, et entre 9 et 14 degrés dans le reste des régions.