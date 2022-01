Tunisie : Plus de 23 mille infractions économiques entre le 15 octobre et le 31 décembre 2021

Près de 23 423 infractions économiques ont été enregistrées lors des opérations de contrôle économique effectuées durant la période allant du 15 octobre jusqu’au 31 décembre, selon le bilan du programme spécifique urgent du contrôle économique.

D’importantes quantités de produits alimentaires ont été saisies suite à ces activités de contrôle , d’après ce bilan publié mardi, par le ministère du Commerce.

Il s’agit également de la mise en œuvre des sanctions administratives (378 sanctions), des décision de fermeture (144 décisions), des décisions de retrait d’autorisation (66 décisions) et des sanctions relatives aux produits subventionnés (168 sanctions), a ajouté le ministère .

Les opérations de saisie ont concerné des fruits et des légumes (2054 tonnes), des œufs (8,26 millions œufs), des viandes blanches, rouges et des poissons (52 tonnes) , des produits de fourrages et des engrais (1081 tonnes) , des dérivés des céréales subventionnées :semoule , pâte alimentaire et farine (1013 tonnes ), des huiles végétales subventionnées (83 mille litres), des produits alimentaires ( 298 tonnes), des paquets du tabac ( 206 mille paquets) , des produits divers (804 mille), du ciment ( 593 tonnes) et des briques (97 mille morceaux).