Tunisie – Contrôle économique : 693 infractions, les 30 et 31 décembre 2021

Les services du contrôle économique ont relevé dans le cadre d’un programme spécifique mis en œuvre, les 30 et 31 décembre 2021, 693 infractions, a indiqué le ministère du Commerce et du développement des exportations.Environ 13 946 œufs, 10 tonnes de fruits et légumes, 4 tonnes de viande de volaille et 5 tonnes de fourrage ont été saisis.

Ces infractions portent également sur la saisie de 21,7 tonnes de dérivés céréaliers subventionnés, de semoule, de pâtes alimentaires et de farine, de 1980 litres d’huile végétale subventionnée, d’une tonne de produits alimentaires, 1 429 paquets de tabac et de 198 pièces de différents produits.