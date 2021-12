Nabeul : Saisie de 4 tonnes de viandes de volailles avariées dans des abattoirs anarchiques

Les brigades de contrôle économique à Nabeul viennent de saisir, en coordination avec les équipes de contrôle d’hygiène et les brigades sécuritaires, plus de 4 tonnes de viandes de volailles avariées dans trois abattoirs anarchiques à Béni Khiar, Korba et El Maamoura.

Cette opération intervient dans le cadre d’une large campagne de contrôle menée dans la région, depuis mi-décembre en prévision des fêtes de fin d’année, et qui a concerné les grandes surfaces, les restaurants et les commerces de vente de volailles, de poissons et des pâtisseries, a indiqué à l’Agence TAP une source de la direction régionale de commerce à Nabeul.