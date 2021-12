Incendie-Déchets italiens : Le Réseau “Tunisie verte” demande des analyses de l’air dans l’entrepôt de Msaken

Le Réseau “Tunisie verte” a appelé jeudi, le ministère de l’Environnement à procéder rapidement, à des analyses de l’air dans l’entrepôt abritant les déchets italiens, lequel est situé dans la localité de Mourredine, de la délégation de Msaken (Gouvernorat de Sousse), à la suite de l’incendie qui s’y est déclaré mercredi après-midi.

Le Réseau “Tunisie verte”, a encore, demandé la publication des résultats des analyses, en mentionnant les protocoles adoptés et les produits chimiques détectés, en particulier, les dioxines et le furane.

Il a exprimé son étonnement quant au déclenchement d’un incendie dans ledit entrepôt, lequel a détruit jusqu’à présent, une superficie de 4 mille m2.

Et de préciser que cet entrepôt est placé sous la surveillance de la douane tunisienne, rappelant qu’il n’a cessé depuis le début de la crise, d’attirer l’attention des autorités concernées sur la gravité de l’entreposage de ces déchets au port de Sousse et à l’entrepôt de la société importatrice.

Le réseau a qualifié ces déchets de bombe à retardement et a appelé les autorités concernées à traiter ce dossier avec plus de transparence au niveau des volets judiciaire, administratif et diplomatique.

Le parquet auprès le tribunal de première instance de Sousse-1 a ordonné, mercredi, l’ouverture d’une enquête concernant l’incendie qui s’est déclenché dans cet entrepôt.

A cet effet, le substitut du procureur de la République et porte-parole officiel du tribunal de première instance à Sousse-1, Moez Youssfi a indiqué à l’Agence TAP, qu’une enquête sera menée pour révéler la vérité derrière ” un incendie délibérément provoqué dans un bâtiment non réservé à l’habitat “, conformément à l’article 308 du code pénal.

En mai 2020, 282 conteneurs de déchets ménagers collectés par la société italienne SRA (Sviluppo Risorse Ambientali) ont été expédiés en Tunisie, via la société tunisienne “Soreplast” et ce sans respect des exigences des conventions internationales (Bâle, Bamaco).

Actuellement, 212 conteneurs chargés de déchets italiens sont encore stationnés dans le port commercial de Sousse, en plus de 70 autres conteneurs déposés dans les entrepôts de l’entreprise en question.

Le Conseil italien, qui est l’organe suprême des conseils juridiques et administratifs du gouvernement, a demandé à la société italienne ” SRA “, exportatrice des déchets italiens d’appliquer les décisions des autorités de la province italienne de Campanie et surtout la décision du Tribunal de Napoli, qui l’a sommé de récupérer ses 282 conteneurs (7 800 tonnes) de déchets ménagers arrivés illégalement d’Italie entre mai et juillet 2020, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 9 décembre 2020. Mais, les conteneurs sont toujours au port de Sousse en Tunisie.