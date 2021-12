DIRECT SPORT : Rétrospective sportive 2021

Voici la première partie de la rétrospective des principaux évènements sportifs ayant marqué l’année 2021 :

J A N V I E R

1 janvier

Foot – L’Espérance sportive de Tunis remporte le classico de la 5e journée à Radès face à l’Etoile sportive du Sahel (2-0) et s’empare seule de la tête du classements.

Buts de Ala Marzouki (28e) et Ghaylène Chaalali (90e+3).

5 janvier

Hand – La sélection nationale bat US Ivry (Star Ligue française) 33 à 24, en match amical disputé à Hammamet en préparation pour le championnat du monde (Egypte-2021).

Foot – Le bureau exécutif du Comité National Olympique Tunisien (CNOT) décide de geler les activités olympiques du président de la Fédération tunisienne de football, Wadi Jari, pour une période de quatre ans, pour violation des valeurs olympiques suite à la plainte déposée par le CS Chebba. Il a également décidé de renvoyer à la FIFA et le CIO toutes les plaintes contre le président de la FTF et qui sont hors de ses compétences.

6 janvier

Tennis – Ons Jabeur (31e mondiale) se qualifie au 2e tour du tournoi d’Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, en battant la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (38e mondiale) par deux sets à zéro (7-6, 6-3).

Foot – Coupe de la Confédération (2e tour retour): L’US Monastir se qualifie, au Caire, pour le tour préliminaire bis après avoir concédé le nul face aux Libyens d’Al-Ahly Tripoli (0-0). Aller 2-0 à Monastir.

L’Etoile du Sahel arrache sa qualification en battant les Egyptiens d’Arab Contractors (2-1), à Sousse. Aller 0-0 au Caire.

Buts de l’Ivoirien Souleymane Coulibaly (22 et 89) pour l’Etoile et Seifeddeine Jaziri (51) pour Arab Contractors.

Foot – Ligue des champions (16e retour) – L’Espérance de Tunis valide son billet pour la phase de poules en battant les Libyens d’Al Ahly Benghazi (3-2), à Radés. Aller 0-0 au Caire.

Buts de Ghailène Chaalali (18e sp), Mohamed Ali Ben Romdhane (63) et Ala Marzouki (87) pour l’Espérance et de Said Naili (60) et Abdallah Arfi (76 sp) pour Ahly Benghazi.

De son côté, le CS Sfaxien est éliminé malgré sa victoire (1-0) devant le MC Alger, à Sfax. Aller 0-2 à Alger. But de Firas Chaouat (45+3 sp).

7 janvier

Hand – La sélection tunisienne bat US Ivry (Star Ligue française) 31-23 à Nabeul, dans la seconde confrontation amicale de préparation au Mondial Egypte 2021 (13- 31 janvier).

8 janvier

Tennis – Ons Jabeur assure sa qualification au troisième tour du tournoi d’Abu Dhabi en battant l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko (285e) 5-7, 6-3 et 6-2.

Tennis – Le joueur de tennis tunisien Malek Jaziri (249e mondial) a été éliminé par l’Australien Alex De Minaur (23e), 2-6, 1-6, au premier tour du tournoi d’Antalya (Turquie).

Foot – La Confédération Africaine de Football valide la candidature du président de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jary, aux élections des membres du comité exécutif.

9 janvier

Hand – Le sept national remporte son troisième succès devant le club français US Ivry (27 à 24), à Nabeul, en préparation au Mondial-2021.

Le gardien international Makram Missaoui annonce sa retraite après 212 matches avec le Sept national.

10 janvier

Tennis – Ons Jabeur a été éliminée au troisième tour du Tournoi d’Abu Dhabi par la Biélorusse Aryna Sabalenka (10è) en deux sets ( 2-6, 4-6).

13 janvier

Judo – Nihel Cheikhrouhou remporte la médaille de bronze de la catégorie des +78 kg du Master de Doha 2021 qualificatif aux Jeux olympiques, en battant au repêchage la Camerounaise Vanessa Mballa Atangan. Elle avait éliminé au premier repêchage, la Brésilienne Béatriz Souza.

Foot – L’AS Kasserine retrouve la Ligue 2, après avoir battu l’ES Beni Khalled (3-1) dans le cadre de la 3e et dernière journée du mini-tournoi d’accession en Ligue 2.

Avec deux victoires et un nul, l’AS Kasserine termine le tournoi en tête du classement avec 7 points, à une longueur d’avance sur l’AS Marsa qui reste en Ligue 3.

15 janvier

Hand – Mondial-2021 (Egypte) – 1ère journée: La Tunisie s’incline face à la Polonaise 28-30, dans la première journée du groupe B.

17 janvier

Hand – Mondial-2021 (Egypte) – 2e journée: Le sept national fait match nul avec le brésil 32-32 et compromet ses chances de qualification au premier tour.

19 janvier

Hand – Mondial-2021 (Egypte) – 3e journée: Le sept national est éliminé du premier tour après sa défaite face à la l’Espagne (30-36). Il jouera la coupe du président.

27 janvier

Hand – Mondial-2021 (Egypte) – Coupe du président: le sept national termine à la 25e place après sa victoire face à l’Autriche 37-33.

F E V R I E R

3 février

Nage – Le nageur marathonien Néjib Belhedi remporte le titre de “Homme Mondial Eau Libre, Année 2020”, trophée décerné annuellement par l’Association Mondiale de Nage en eau libre (WOWSA). Il a été plébiscité par vote sur le site internet de l’Association mondiale, suite à sa performance de l’année dernière en effectuant le tour de l’île de Djerba sur une distance de 155 km, réalisant le temps record de nage le plus durable en solo, non-stop, non assisté en eau de mer, de 47 heures et 50 minutes.

12 février

Tennis – Ons Jabeur (30e mondiale) s’incline face à la Japonaise Naomi Osaka, 3ème mondiale 6-2, 6-3, en seizièmes de finale de l’Open d’Australie (simple dames).

13 février

Handisports – Grand Prix “Fazza” de Dubai de para-athlétisme (du 6 au 14 février) : les athlètes tunisiens remportent 5 médailles d’or, 2 argent et 2 bronze.

Les médailles d’or sont l’oeuvre de Walid Ktila (100 m et 800 m chaise T34), Mohamed Farhat Chida (saut en longueur et 400 m, T38) et Raouaa Tlili (poids, F41). Celles d’argent sont décrochées par Raouaa Tlili (disque, F41) et Sonia Ben Mansour au 400m (T38), et celles de bronze par Abbès Saidi (1500m et 400m T38).

13 février

Foot – Ligue des champions d’Afrique (1ère journée de la phase de poules/groupe D) : L’Espérance sportive de Tunis bat la formation sénégalaise de Teungueth (2-1), à Radès. Buts de Taha Yassine Khénissi (45 sp) et Khalid Abdulbassit (73) pour les sang et or, et de Djibril Sylla (33) pour Teungueth.

Coupe de la Confédération (barrages aller) : Le CS Sfaxien bat les Rwandais de l’AS Kigali (4-1), à Sfax. Buts de Firas Chawat (8), Ahmed Ammar (55) et Mohamed Soulah (73 et 90) pour les Sfaxiens et de Nour Ezzaman Zammouri (61 csc) pour les Rwandais.

14 février :

Foot – Coupe de la Confédération (barrages aller) : L’Etoile sportive du Sahel s’impose face aux Young Buffaloes FC (2-1), en Eswatini, grâce à deux réalisations de Souleimane Coulibaly (6 et 74).

De son côté, l’US Monastirienne a été battue par la formation marocaine du Raja de Casablanca 0-1, à Casablanca. Mahmoud Benhalib a inscrit la seule réalisation de la rencontre à la 35e pour le Raja casablanca.

20 février

Foot – Coupe de la Confédération (barrages retour) : Le CS Sfaxien se qualifie pour la phase de poules après son nul avec l’AS Kigali (1-1), à Kigali.

Buts d’Aboubakar Lawal (44e) pour les Rwandais et de Firas Chaouat (61) pour les Sfaxiens.

21 février

Foot – Youssef Elmi est élu à la tête du Club Africain, à l’issue de d’Assemblée générale élective.

Foot – Coupe de la Confédération (barrages retour) : L’US Monastir est éliminée après sa défaite face à la formation marocaine du Raja de Casablanca aux tirs au but 5-6, à Monastir (aller 0-1, retour 1-0).

Basket – Afrobasket-2021 (1er tour) à Monastir : La sélection tunisienne remporte ses trois matches du 1er tour face au Madagascar (78-51), la RD Congo (73-68) et la République Centrafricaine (63-58) et termine ainsi en tête du classement du groupe A avec 12 points, devant la RD Congo (7 Points), le Centrafrique (7 points, -1 match).

Foot – Coupe d’Afrique des nations (U20) – 1er tour (3e j/Gr B) à Nouakchott : La sélection nationale s’incline face à la République centrafricaine (1-2), mais assure sa qualification au second tour, à la faveur de son classement de meilleur troisième.

Lors de ses précédents matches, la Tunisie a fait un nul avec le Burkina Faso (0-0), et remporté une victoire sur la Namibie 2-0.

23 février

Foot – Ligue des champions (2ej/GrD) : L’Esprérance de Tunis fait match nul avec le Mouloudia club d’Alger (1-1), à Alger. Buts de Bilel Ben Saha (27) pour les Algériens et de Abderraouf Benguit (60) pour les Tunisiens.

En coupe de la Confédération (barrages retour), l’Etoile du Sahel se qualifie pour la phase de poules en battant Young Buffaloes d’Eswatini (2-0), à Sfax. Buts de Yassine Chikhaoui (79) et Mohamed Haj Mahmoud (87).

26 février

Foot – Coupe d’Afrique des Nations (U20) – Quarts de finale: le onze national se qualifie pour les demi-finales après avoir battu le Maroc 4-1 aux tirs au but (0-0 au terme du temps réglementaire et des prolongations).

Club – Le président du CS Sfaxien Moncef Khemakhem est reconduit à la tête du club pour le mandat 2020-2022, à l’issue des Assemblées générales évaluative et élective.

M A R S

1 mars

Foot – Coupe d’Afrique des Nations (U20) (1/2 finale) : La sélection tunisienne s’incline face à son homologue d’Ouganda (0-4).

Les Aiglons disputeront le match de classement pour la troisième place face à la Gambie (le 5 mars).

2 mars

Volley – Le CF Carthage (vainqueur de la coupe) remporte la Supercoupe de Tunisie de volley-ball 2020 (dames) en battant le CS Sfaxien (champion) par trois sets à un (25-14, 25-23, 18-25, 25-20).

4 mars

Tennis – Open de Doha : Ons Jabeur (31e mondiale) est éliminée en huitièmes de finale après sa défaite face à la 6e mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova 1-2 (6-4, 4-6, 7-5).

6 mars

Foot – Coupe d’Afrique des Nations (U20) (match de classement) : La sélection tunisienne termine à la 4e place après sa défaite face à son homologue gambienne aux tirs au but 2-4 (0-0 au terme du temps réglementaire).

Foot – Ligue des champions (3e journée/Poule D) : L’Espérance Sportive de Tunis bat Zamalek d’Egypte (3-1), à Radès. Buts de William Togui (26) et Mohamed Ali Ben Romdhane (45 et 53) pour les sang et or et de Ahmed El Foutouh (40) pour le Zamalek.

Tennis – Tournoi de Dubai : Ons Jabeur (31e mondiale) se qualifie pour les 16e de finale en battant la Tchèque Kate?ina Siniakov? (68e mondiale) par deux sets à zéro (6-2, 6-3).

7 mars

Judo – Tournoi de Tachkent : Nihel Cheikhrouhou remporte la médaille de bronze des +78 kg .

10 mars

Foot – Coupe de la CAF (1ère journée/phase de poules/GrC): Le Club Sportif Sfaxien bat les burkinabé du FC Salitas (1-0), à Sfax. But de Aymen Harzi (77e sur penalty).

De son côté, l’Etoile sportive du Sahel a battu l’ASC Jaaraf de Dakar (2-0), à Radès, grâce à un doublé de Hamza Lahmar (65 et 90+3 sp).

12 mars

Foot – Le président de la Fédération Tunisienne de football, Wadi Jary est élu membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) pour le mandat 2021-2025.

12 au 14 mars

Hand – Tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo, à Montpellier, en France : L’Equipe de Tunisie concède trois défaites devant le Portugal 27-34, la France 29-40 et la Croatie 27-30. Les Tunisiens sont éliminés.

15 mars

Escrime – Tournoi de qualification aux JO, à Budapest : La sélection tunisienne de sabre féminin assure une qualification historique pour les Jeux Olympiques de Tokyo, après avoir battu son homologue égyptienne (45-39). La qualification a été l’oeuvre du quator Yasmine Daghfous, Amira Ben Chaabane, Nadia Azizi et Yosra Ghrairi. Ces derniers rejoignent Farès Ferjani, Sarra Besbès et Ines Boubakri, déjà qualifiés.

16 mars

Foot – Ligue des Champions (Phase de poule/4e j. GrD): L’Espérance de Tunis assure prématurément sa qualification aux quarts de finale en battant le Zamalek d’Egypte (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Hamdou El Houni à la 73e.

La formation tunisienne conforte ainsi son leadership dans le groupe D avec 10 points, et complique la tache du Zamalek (2 points).

17 mars

Foot – Coupe de la CAF (phase de poule/Gr C) : Le Club Sportif sfaxien fait match nul avec l’ASC Jaraaf de Dakar (1-1), au Sénégal. Buts de Kingsley Sokari à la 71e pour les Sfaxiens, et de Mamadou Sylla (90+2).

L’autre représentant tunisien dans la compétition, l’Etoile sportive du Sahel, s’incline devant la formation de Salitas FC (0-1), sur un but d’Olivier Boissy à la 82e.

A l’issue de cette journée, le CSS prend la tête du groupe avec 4 points, devant l’Etoile et Salitas, ex aequo avec 3 points chacun, tandis que Jaraaf est dernier avec zéro point.

20 mars

Para-athlétisme – Grand Prix de Tunis 2021 qualificatif pour les Jeux paralympiques de Tokyo: La sélection nationale termine en tête avec 28 médailles (9 or, 12 argent et 7 bronze).

Les athlètes tunisiens se sont imposés grâce à une légère avance au niveau des médailles d’argent récoltées devant le Maroc (2e) avec 23 médailles (9 or, 8 argent et 6 bronze, tandis que la 3e place est revenue à la Colombie avec 16 médailles (7 or, 7 argent et 2 bronze).

25 mars

Foot – CAN-2021 (qualifications/5e j): La sélection tunisienne, déjà qualifiée, consolidé son leadership du groupe J en battant la Libye (5-2), à Benghazi. Les buts tunisiens ont été marqués par Elyes Skhiri (39), Seifeddine Jaziri (48, 90+3), Mohamed Drager (51) et Anis Ben Slimane (85) et ceux de la Libye ont été l’oeuvre de Mouaid Ellafi (21 et 54).

A une journée de la fin des qualifications, les Aigles de Carthage dominent le classement du groupe J avec 13 points, devant la Guinée Equatoriale (2e/9pts).

21 au 26 mars

Voile – TQO de Lanzarote, Espagne : Le duo de skippers tunisiens Mehdi Gharbi-Rania Rahali assure sa qualification pour les jeux olympiques de Tokyo 2021 dans la spécialité “Nakra 17”.

27 mars

Volley – Championnat national (saison 2020-2021): L’Espérance Sportive de Tunis remporte son quatrième titre consécutif, après avoir battu le CS Sfaxien par trois sets à deux (25-21-25-22, 20-25, 20-25, 16-14), lors de “belle” (match d’appui).

La finale aller a été remportée par les sfaxiens (3-2) à Sfax, et le retour par les sang et or (3-1), à Tunis.

28 mars

Foot – CAN-2021 (qualifications/6e j): La sélection tunisienne, déjà qualifiée, termine son parcours par un nouveau succès aux dépens de la Guinée Equatoriale (2-1). Les deux buts tunisiens son l’oeuvre de Seifeddine Jaziri (5e) et Carlos Akapo, contre son camp (52), celui de la Guinée Equatoriale est intervenu à la 82e suite à un coup franc détourné par Firas Chaouat dans son propre camp.

La Tunisie réalise un 5e succès et terminant en pôle position avec 16 points, suivie de son adversaire du jour (2e avec 9 points) et également qualifié pour la phase finale de la CAN.

29 mars

Tennis – Tournoi de Miami : Ons Jabeur est élimiée par l’Espagnole Sarra Sorribes (58e) (4-6, 6-0, 1-6), en huitièmes de finales.

La Tunisienne avait assuré sa qualificatiopn en 8e grâce à sa victoire devant l’Américaine Sofia Kenin (4ème au classement WTA) (6-4 4-6 , 6-4).

A V R I L

3 avril

Foot – Ligue des champions (phase de poule/5e j): L’Espérance Sportive de Tunis s’incline devant la formation sénégalaise de Teungueth FC (1-2), à Thies.

Buts de Mohamed Ali Ben Romdhane (27) pour les sang et or, et par Niang Mamour (37) et Baye Djiby Diop (72).

Malgré cette défaite, la première pour dans cette phase de poules, les espérantistes conservent leur place en tête du classement du Groupe D avec 10 points.

4 avril

Foot – Coupe de la CAF (phase de poule, 3e j): L’Etoile sportive du Sahel et le Club sportif sfaxien se neutralisent (0-0), à Radès.

A l’issue de cette troisième journée, le CS Sfaxien est toujours leader du groupe avec 5 points, tandis que l’Etoile du Sahel est deuxième avec 4 points ex aequo avec l’ASC Jaraaf de Dakar.

5 avril

Foot – L’entraîneur de l’US Monastir, Lassaad Jarda, annonce sa démission de la tête de l’équipe première, après la lourde défaite, la deuxième consécutive, concédée face à l’Olympique de Béja (0-3), pour le compte de la 22e journée de la Ligue 1.

9 avril

Volley – Coupe de Tunisie : L’Espérance sportive de Tunisie remporte le trophée en battant le Club sportif Sfaxien par trois sets à zéro (25-20, 25-15 et 25-21), en finale.

La formation sang et or remporte ainsi le doublé après avoir été sacrée championne de Tunisie face au même adversaire.

10 avril

Foot – Ligue des champions (phase de poule/6e j): L’Espérance Sportive de Tunis fait match nul avec le Mouloudia Club d’Alger (1-1), à Radès. Buts de Nassim Ben Khelifa (31) pour les sang et or, et de Abdennour Belkhir (68) pour les Algériens.

L’Espérance termine ainsi leader du groupe avec 11 points, devançant de deux points son adversaire du jour, le MC Alger (2e avec 9 points). Le Zamalek termine 3e avec 8 points, tandis que le Teunghuet FC ferme la marche avec seulement 4 points.

11 avril

Foot – Coupe de la CAF (phase de poule, 4e j): Le CS Sfaxien arrache le nul (2-2) devant l’Etoile Sportive du Sahel, à Sfax, préservant ainsi son leadership du groupe C.

Buts de Aymen Sfaxi (10) et Wajdi Kechrida (32) pour les sahéliens, et de Azmi Ghouma (69) et Firas Chaouat (90+3 sp) pour les Sfaxiens.

18 avril

Tennis – Tournoi de Charleson (WTA 250) : Ons Jabeur (tête de série (N.1) perd la finale devant l’Australienne Astra Sharma (165e) 6-2, 5-7, 1-6.

La Tunisienne (26 ans) avait éliminé en demi-finales la Monténégrine Danka Kovinic (65e) 6-3, 6-0, après avoir écarté en quarts de finale la Japonaise Nao Hibino (88e) 6-0, 6-1, au second tour l’Américaine Alycia P?rtks (313e ) 6-4, 6-0 et premier tour la Suissesse Stefanie Voegele (127e) 6-4, 6-1.

21 avril

Foot – Coupe de la CAF (phase de poule, 5e j): Le CS Sfaxien assure sa qualification pour les quarts de finale en battant la formation burkinabè de Salitas 2-0, à Porto-Novo au Bénin. Buts de Firas Chaouat (7e sp) et Kingsley Eduwo (51).

Les Sfaxiens confortent leur deuxième place du groupe C avec 9 points, derrière l’AS Djaaraf (10 points) et assure sa qualification en compagnie de Jaraaf au prochain tour.

De son côté, l’Etoile du Sahel, en déplacement à Thiès au Sénégal, s’est inclinée devant l’AS Jaraaf (1-0) sur un but de Papa Youssou Paye (25), perdant toute chance de qualification pour les quarts de finale. L’Etoile est troisième avec 5 points devant Salitas (3 points).

21 avril

Foot – Ligue 2 (2e phase/2e journée) : L’ES Hammam-Sousse assure son accession en Ligue 1 après avoir battu l’ES Zarzis (2-1), dans le cadre de la poule B.

Au terme de la journée, l’ES Hammam Sousse s’empare de la première place avec 6 points et s’assure de retrouver l’élite une journée avant la fin de la deuxième phase.

23 avril

Basket – Coupe de Tunisie : L’US Monastir, tenant du titre, et le Club Africain se qualifient pour la finale (messieurs), après leur victoire respectivement contre le Stade Nabeulien (73-58) et Ezzahra Sports (93-89), lors des demi-finales.

24 avril

Foot – Ligue 2 (2e phase/2e journée) : L’ES Hammam-lif rejoint l’ES Hammam-Sousse en Ligue 1, à la faveur de son succès devant l’ES Jerba (2-0), dans la poule A.

A l’issue de la cette dernière journée des play-offs, le CSH-Lif retrouve l’élite en terminant en tête avec 7 points.

27 avril

Basket – Championnat Pro A : L’Union Sportive Monastirienne est sacrée championne de Tunisie pour la 6e fois de son histoire, la 3e d’affillée après avoir remporté la finale retour face à Ezzahra Sports (77-75). La finale aller est également remportée par les Monastiriens (86-79).

27 avril

Volley – Championnat d’Afrique des clubs messieurs 2021 (Tunisie) : L’Espérance sportive de Tunis est sacrée championne d’Afrique après avoir battu en finale le Zamalek d’Egypte par trois sets à zéro (25-20, 25-23, 25-10). Elle assure sa qualification pour le mondial des clubs.

L’Espérance qui n’avait perdu aucun set dans la compétition, s’était qualifiée pour la finale en battant l’autre représentant tunisien, le CO Kélibia par trois sets à zéro (25-13, 25-21, 25-20), en demi-finale.

28 avril

Foot – Coupe de la CAF (phase de poule/6e j): Le CS Sfaxien, déjà qualifié pour les quarts de finale, fait match nul (0-0) avec les Sénégalais de l’ASC Jaraaf, également qualifiés, à Sfax (Groupe C).

De son côté, l’Etoile du Sahel, éliminée depuis la précédente journée, a battu à domicile la formation Burkinabè de Salitas FC, également éliminée, grâce à deux réalisations de Hamza Lahmar (6) et Souleymane Coulibaly (47), contre un but de Dramé Michailou (72), dans le cadre du même groupe.

A l’issue de cette journée de clôture, le CS Sfaxien termine deuxième au classement du groupe C avec 10 points derrière l’ASC Jaraaf (11 points), tandis que l’Etoile du Sahel achève son parcours à la troisième place avec 8 points, devant Salitas qui ferme la marche avec 5 points au compteur.

30 avril

Volley – Chamionnat d’Afrique des clubs dames 2021 (Tunisie) : Les volleyeuses du Club féminin de Carthage remportent la 29e édition en battant en finale leurs compatriotes du CS Sfaxien 3-0 (25-16, 25-23, 25-22), à Kélibia, assurant leur qualification pour le prochain mondial des clubs.

La troisième place est revenue à l’équipe de Kenya Prison, victorieuse, en match de classement, des Nigérianes de l’AS Douanes 3-0 (25-18, 25-20, 25-14).

M A I

1 mai

Basket – Coupe de Tunisie messieurs : L’US Monastir remporte le trophée en dominant le Club Africain 104-61, en finale disputée à Sfax.

Les usémistes, également sacrés champions de Tunisie 2020-2021, remportent ainsi leur deuxième doublé de suite.

Foot – Championnat de Ligue 1 : L’Espérance sportive de Tunis remporte son 31e sacre, le 5e d’affilée, grâce à sa victoire 1-0 devant le stade Tunisien, dans le derby en retard de la 22e journée.

Foot – Ligue 2 (finale): le Club sportif de Hammam-Lif (leader poule A) est sacré champion après avoir remporté aux tirs au but (4-3, 0-0 à l’issue du temps réglementaire) la finale qui l’a opposé à l’Espoir sportif de Hammam-Sousse (leader poule B), à El Menzah.

Les deux équipes assurent leur accession en Ligue 1.

15 mai

Foot – Ligue des Champions 1/4 de finale aller) à Alger : L’Espérance sportive de Tunis s’incline devant la formation algérienne du CR Belouizdad (0-2). Buts de Zakaria Draoui (30) et Amir Sayoud (81).

16 mai

Foot – Coupe de la CAF (1/4 de finale aller) à Sfax : le CS Sfaxien s’incline face à la formation algérienne de la JS Kabylie (0-1). But de Ridha Ben Sayah (62 sur penalty).

Foot – Le président de la Fédération tunisienne de Football, Wadii Jari, est désigné à la tête de la commission médicale de la Confédération africaine de football (CAF), lors de la réunion du bureau exécutif de l’instance continentale, tenue à Kigali.

19 mai

Foot – Ligue 1 (26e et dernière journée) : Le Stade Tunisien est relégué en Ligue 2 après sa défaite devant le Club africain au Stade du Bardo (0-1). Le club du Bardo rejoint la JS Kairouan déjà reléguée, en terminant 13e du classement avec 29 points.

21 mai

Volley – Championnat de Tunisie (dames) : Le Club féminin de Carthage remporte son 7e titre national après avoir battu le CS Sfaxien par trois sets à deux, en finale retour à Sfax. Le match aller a été également remporté par les Carthaginoises 3 sets à 0.

22 mai

Foot – Ligue des Champions (1/4 de finale retour) à Radès: L’Espérance sportive de Tunis se qualifie pour les demi-finales après s’être imposée devant le CR Belouizdad (3-2 aux tirs au but, 2-0 à l’issue du temps réglementaire). Les deux buteurs espérantistes sont Abderraouf Benguith (68) et Mohamed Ali Ben Romdhane (87). (match aller 0-2 à Alger).

Foot – Le vice-président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wassef Jlaiel, est élu membre de la commission de discipline de la Fédération internationale (Fifa), lors du 71e congrès de l’instance mondiale.

23 mai

Foot – Coupe de la CAF (1/4 de finale retour) à Tizi Ouzou : Le Club Sportif Sfaxien est éliminé de la compétition malgré le nul concédé devant les Algériens de la JS Kabylie (1-1). Buts de Ridha Ben Sayeh (39 sp) pour les Algériens et par Aymen Harzi (81 sp) pour les Tunisiens. (aller 0-1 à Sfax).

Basket – Championnat ProA (dernière journée Play-out) : L’AS Hammamet et l’Etoile sportive du Sahel reléguées en Nationale 1.

20 au 22 mai

Judo – Championnats d’Afrique à Tunis : La Tunisie termine en tête des compétitions individuelles avec 14 médailles (5 or, 3 argent et 6 bronze) et remporte le titre à l’épreuve par équipes mixtes..

24 mai

Para-athlétisme – Para Athletics Grand Prix Nottwil en Suisse : Le champion paralympique tunisien, Walid Ktila bat le record du monde du 800m en chaise roulante (T34), en réalisant un temps de 1.36.78, battant ainsi l’ancien record de 1.37.84 détenu par l’Emirati Mohamed Lahmadi.

Le para-athlète tunisien a, par ailleurs, remporté l’or aux épreuves 200, 400 et 800m.

25 mai

Haltérophilie – Championnat du monde juniors à Tachkent : Ghofrane Belkhir rafle trois médailles d’or dans la catégorie des 59kg en soulevant 91 kg à l’arraché, 120 kg à l’épaulé-jeté, et 211 kg au total.

29 mai

Tir – 1ère Coupe arabe , à Baghdad : La sélection nationale du tir à l’arc décroche trois médailles d’or et une d’argent.

Les médailles d’or ont été remportées par le duo Rihab Walid et Mohamed Hammad dans l’épreuve par équipe mixte et par le même Hammad en individuel messieurs et Rihab El Walid en individuel dames.

29 mai

Haltérophilie – championnat d’Afrique : La Tunisie totalise 15 médailles d’or, 11 argent et 1 bronze.

Cinq haltérophiles décrochent leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Il s’agit de Karem Ben Henia, Ramzi Bahloul, Aymen Bacha, Nouha Landolsi et Chayma Rahmouni.

Volley – Coupe de Tunisie dames, à Radès : le Club féminin de Carthage remporte le titre en battant le CS Sfaxien par trois sets à zéro (25-16, 25-23, 25-23).

29 et 30 mai

Foot – Coupe de Tunisie : le CS Sfaxien, le CO Transports, l’ES Métlaoui, l’O. Béja, le Club Africain, l’AS Soliman, l’ES Zarzis et US Monastir se qualifient pour les quarts de finale.

17 au 30 mai

Basket – Ligue Africaine de Basket-ball (BAL) : L’US Monastir termine deuxième de la 1ère édition organisée à Kigali, en cédant en finale devant les Egyptiens du Zamalek (63-76).

L’US Monastir s’était qualifiée en finale aux dépens de l’APR Rwanda (87-46) et le Zamalek au détriment de Petro de Luanda (89-71).

J U I N

2 juin

Foot – Coupe de Tunisie messieurs (finale) : L’US Monastir, tenant du titre, le Club Africain, le CS Sfaxien et le CO Transports se qualifient pour les demi-finales après avoir battu respectivement l’ES Zarzis (1-0), l’AS Soliman (2-1), l’O.Béja (1-0) et l’ES Metlaoui (1-0).

3 juin

Judo – Le président de la Fédération tunisienne de judo, Skander Hachicha, est nommé au poste de directeur sportif au sein de la Fédération internationale de la discipline (FIJ).

5 juin

Foot – Match amical, à Radès : la sélection tunisienne bat son homologue de la RD Congo (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Naim Sliti à la 45e.

7 juin

Tennis – Rolland Garros (8e de finale) : Ons Jabeur s’incline devant l’Américaine Cori Gauff 6-3, 6-1.

La Tunisienne avait sorti au premier tour, la Kazakhe Yulia Putintseva (43e) en deux manches (7-5, 6-2), avant d’écarter l’Australienne Astra Sharma (124e) en deux sets (6-2, 6-4) puis la Polonaise Magda Linette (45e) 2 sets à 1 (3-6, 6-0, 6-1)

5 et 6 juin

Taekwondo – Championnats d’Afrique, à Dakar : La Tunisie totalise 4 médailles d’or et 2 de bronze. Les médailles d’or sont l’oeuvre de par Khalil Jendoubi (-46 kg), Firas Gattoussi (-53 kg), Farès Boujemaa (-63 kg) et Chayma Toumi (-53kg).

6 juin

Basket – Coupe de Tunisie dames, finale à Grombalia : Les basketteuses d’Ezzahra Sport remportent le trophée en battant l’ES Cap Bon 71-66.

L’équipe de la banlieue sud de Tunis, également sachée championne de Tunisie, s’adjuge ainsi le doublé.

9 juin

Foot – Affaire CS Chebba: Le Tribunal arbitral du sport (TAS) annule la décision de la Fédération tunisienne de football de suspendre les activités du CS Chebba rendue le 17 octobre 2020.

10 juin

Tir – Championnat arabe (du 1er au 12 juin au Caire: La Tunisie totalise 3 médailles d’or et 1 bronze. Les médailles d’or sont obtenues grâce à Olfa Cherni à l’épreuve du pistolet 10m (individuel dames), par l’équipe féminine et par la paire mixte Olfa Cherni-Ala Othmani.

11 juin

Foot – Match amical, à Radès : la Tunisie s’incline devant l’Algérie (0-2). Buts de Baghdad Bounjah (18) et Riadh Mehrez (28).

10 et 13 juin

Foot – Matches amicaux, à Amman : La sélection féminine bat la Jordanie à deux reprises (2-1) et (2-0).

12 juin

Para-triathlon – Championnat d’Afrique à Charm Sheikh : Fethi Zouinkhi remporte le titre et gagne des points supplémentaires pour son défi de qualification pour les jeux paralympiques de Tokyo 2021.

15 juin

Foot – Match amical, à Radès : La sélection tunisienne bat son homologue malienne (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Anis Ben Slimane dans les arrêts du jeu (90+1).

19 juin

Hand – CAN-2021 (dames), à Yaoundé : La sélection tunisienne féminine termine troisième après avoir battu son homologue congolaise (22-17), en match de classement.

L’Angola, le Cameroun, la Tunisie et le Congo assurent leur qualification pour le Mondial-2021 (du 2 au 19 décembre prochain en Espagne).

Foot – Ligue des champions (demi-finale aller), à Radès : L’Espérance sportive de Tunis s’incline devant Al-Ahly d’Egypte (0-1). Le but d’Al Ahly est inscrit par Mohamed Sherif à la 67e.

16 au 20 juin

Athlétisme – Championnat panarabe à Radès : la Tunisie termine deuxième avec 16 médailles (7 or, 7 argent et 2 bronze) derrière le Maroc (10 or, 9 argent et 12 bronze).

20 juin

Tennis Tournoi de Birmingham : Ons Jabeur remporte le premier titre de sa carrière professionnelle sur le circuit de la WTA en battant en finale du simple dames, la Russe Darya Kasatkina en deux sets 7-5, 6-4.

Ons Jabeur et sa coéquipière l’Australienne Ellen Perez se sont inclinées en finale du double devant la paire Tchèque, Lucie Hradecka /Marie Bouzkov? en deux sets 5-7, 4-6.

Foot – Coupe de Tunisie “édition Salah Ben Youssef : le Club Africain et le CS Sfaxien se qualifient en finale en battant respectivement l’US Monastir aux tirs au but (3-0) et le CO Transports (2-0).

Nage en eau libre – Oussama Mellouli assure sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, après avoir terminé à la dixième place de la course qualificative des 10 km en eau libre, disputée à Setubal au Portugal.

Le nageur tunisien a couvert la distance en 2h00 55 minutes et 60 secondes.

21 juin

Para-triathlon – Coupe du monde à la Corogne (Espagne) : Fethi Zouinkhi remporte la médaille d’argent en terminant deuxième en 1 min 11 sec 29 cent derrière le Français Louis Noel, médaillé d’or (1min 10 sec 7 cent).

25 juin

Beach-volley – Qualifications africaine pour les JO, à Agadir, : Les équipes de Tunisie A et B s’inclinent en quart de finale face aux équipes B et A du Ghana.

26 juin

Foot – Ligue des champions (demi-finale retour) au Caire: L’Espérance de Tunis est éliminée par Al Ahly d’Egypte (3-0). Buts de Ali Maaloul (36 sp), Mohamed Sherif (56) et Houssein Al Shahat (60). (aller 0-1).

27 juin

Foot – Coupe de Tunisie (finale à Djerba Midoun) : Le Club sportif sfaxien remporte le trophée en battant le Club africain aux tirs au but (5-4, 0-0 au terme des prolongations).

28 juin

Golf – L’Association de Golf d’Hammamet conserve la coupe de Tunisie disputée au Golf Citrus d’Hammamet, s’offrant ainsi le grand chelem après les deux titres masculin et féminin du championnat de Tunisie.

29 juin – 4 juillet

Basket – TQO, à Split : Le cinq national s’incline face au Brésil (83-57) puis devant la Croatie (70-75),et ne se qualifie pas pour les demi-finales.

30 juin

Foot – Coupe arabe U20: L’équipe de Tunisie se qualifie pour le dernier carré après avoir battu la sélection des Comores (1-0). L’unique réalisation du match a été l’oeuvre de Youssef Snana (4).

Tennis – Wimbledon : Ons Jabeur se qualifie pour le 3e tour en battant l’Américaine Venus Williams en deux sets (7-5, 6-0). Au premier tour, Jabeur avait éliminé la Suédoise Rebecca Peterson (58e), en deux sets (6-2, 6-1).