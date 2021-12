DIRECT SPORT – CAN-2022 : la liste des 18 joueurs est fixée après mûre réflexion et long suivi (Mondher Kebaier)

Le sélectionneur national Mondher Kebaier a indiqué que la liste des 18 joueurs retenue pour le premier stage de préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2022) a été déterminée après mure réflexion, un long suivi des joueurs et une bonne lecon tirée des derniers stages effectués.

Kebaier qui s’exprimait dans une vidéo diffusée sur la page officielle de la fédération tunisienne de fooball, a expliqué qu’avant chaque stage, certains joueurs contractent des blessures au sein de leurs clubs, comme ce fut le cas lors des stages précédant les matches contre la Guinée équatoriale et la Zambie (éliminatoires de la Coupe du monde) et dernièrement en coupe arabe.

C’est pour cette raison, a-t-il dit, nous allons attendre cette fois jusqu’au 30 décembre pour annoncer la liste définitive des 28 joueurs, afin de suivre de près la situation de tous les joueurs au niveau de leurs clubs, ainsi que par rapport à la situation pandémique liée au Covid-19.

Concernant les gardiens, le coach national a précisé que la convocation de quatre gardiens permettra au staff techniqiue de trouver des solutions et d’assurer un rendement régulier et stable dans ce poste, notant à cet égard que le gardien Aymen Dahman était présent à 80% des stages du onze national avant sa blessure, et il en était de même pour Ali Jemal.

Il a souligné que le gardien Moez Hassan reste une valeur sure dans le groupe, ajoutant que deux options s’offrent à lui pour déterminer la liste finale, soit en choisissant 4 gardiens et 24 joueurs ou 3 gardiens et 25 joueur, suivant leurs conditions physiques.

Kebaier a estimé que le grand exploit réalisé lors de la dernière Coupe arabe était le rétablissement de la confiance des supporters, ce qui a constitué une motivation pour les joueurs.

Il a ajouté que l’équipe nationale a joué les premiers rôles dans la coupe arabe et bien géré ses matches à tous les niveaux, psychologique, tactique mental, et était un sérieux prétendant au titre d’autant que certains joueurs ont apporté le plus escompté.

“L’équipe a également réussi lors de la Coupe arabe à gérer divers plans tactiques, comme jouer à trois ou à quatre en défense, et a pu imposer une domination territoriale dans la plupart des matches”, a ajouté Kebaier qui n’a pas caché l’existence de certaines défaillances que le staff technique s’emploie à corriger en vue des prochaines échéances.