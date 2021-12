DIRECT SPORT – CAN-2022 (préparation) : le Onze national entame son premier stage de préparation

Les Aigles de Carthage ont effectué dimanche leur premier stage de préparation en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2022) prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun.

Dix joueurs ont pris part à cette première séance d’entrainement. Il s’agit des gardiens Farouk Ben Mustapha, Bachir Ben Said et Ali Jemal et des joueurs, Ayman Dahman, Bilel Ifa, Ghaylène Chaalali, Wajdi Kechrida, Mohamed Ali Ben Romdhane, Issam Jebali et Mohamed Amine Ben Hmida.

Les joueurs Seifeddine Jaziri et Hamza Mathlouthi se sont entraînés à leur lieu de résidence, où ils ont suivi un programme spécial pour évacuer la fatigue après avoir participé à une rencontre officielle avec leur équipe du Zamalek d’Egypte.

Les joueurs continueront à rejoindre le siège de la formation, selon un calendrier convenu entre le sélectionneur national et les joueurs.

Lors de la phase finale de la CAN, la Tunisie évoluera dans le groupe F avec la Mauritanie, le Mali et la Gambie.