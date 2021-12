Le temps est aujourd’hui, peu nuageux sur la plupart des régions et des pluies faibles sont attendues sur les régions nord et sud-ouest.

Le vent soufflera faible à modéré du secteur-est au nord et au centre et du secteur ouest au sud. Mer peu agitée et températures en légère baisse, entre 14 et 18 degrés et à 12 degrés sur les hauteurs.