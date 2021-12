DIRECT SANTÉ – Coronavirus : La situation épidémique liée au covid-19 est sous contrôle en Tunisie

Le ministre de la santé Ali Mrabet a indiqué mercredi que la situation épidémique liée au Covid-19 est sous contrôle en Tunisie, relevant que notre pays est prêt à affronter la crise sanitaire.

Mrabet a affirmé au cours d’une visio-conférence de presse organisée par le bureau régional de l’organisation mondiale de la santé (OMS) pour la méditerranée orientale, sur l’évolution de la pandémie du Covid-19 que le nombre des personnes contaminées par le covid-19 en Tunisie a atteint au cours de ces deux dernières semaines 20,9 cas par 100 mille habitants, alors que la moyenne des patients hospitalisés s’élève à 1,73.

“S’agissant du variant Omicron, 1 seul cas a été détecté le 3 décembre chez un voyageur en provenance d’Afrique du sud via l’aéroport d’Istanbul” a-t-il dit, ajoutant que ce patient a été placé en confinement obligatoire avant de se rétablir.

Dans ce contexte, le ministre de la santé a précisé que la Tunisie a renforcé les mesures de prévention aux passages frontaliers et multiplié les opérations de séquençage en prévision d’une cinquième vague notamment après la hausse des cas de contamination au cours de ces derniers jours.

“Jusqu’au 22 décembre courant, près de 69 pc des citoyens âgés de 12 ans et plus ont reçu la première dose de vaccin anti covid-19 et 59 pc des personnes de la même tranche d’âge ont achevé leur processus vaccinal” a-t-il relevé.

Il a ajouté que 64 pc des personnes âgées de 18 ans et plus ont reçu les deux doses de vaccin et sont éligibles au passe vaccinal.

“Le taux des vaccinés parmi les personnes âgées de 40 ans et plus a atteint 75 pc a-t-il précisé.

Mrabet a mis l’accent sur l’importance du 3e vaccin pour le renforcement de l’immunité et la lutte contre la propagation du coronavirus, signalant que cette opération a démarré depuis deux semaines en Tunisie avec la vaccination de 700 mille personnes jusqu’à présent.

De son coté le directeur régional de l’OMS pour la méditerranée orientale Ahmed Al-Mandheri a appelé à la nécessité de venir à bout de la pandémie et à renforcer les systèmes sanitaires et les opérations de vaccination, formant l’espoir d’en finir avec la pandémie du covid-19 en 2022.

“Le variant Omicron a été détecté dans 14 pays de la méditerranée orientale” a-t-il indiqué, ajoutant que le nombre de contaminations dans ces pays n’a pas dépassé les 45 cas.

Le directeur régional de l’OMS a loué l’expérience de la Tunisie en matière de lutte contre la pandémie, notamment à travers l’intensification des campagnes de vaccination anti covid-19.