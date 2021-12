Najla Bouden : Vers l’instauration des relations plus ” solides ” entre la Tunisie et l’Algérie

La cheffe du gouvernement Najla Bouden Romadhane a souligné que la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Tunisie qui a abouti à la signature de 27 accords et mémorandums d’entente couvrant tous les domaines, va instaurer des relations plus ” solides ” entre les deux pays en prévision des prochaines échéances et en réponse aux aspirations des deux dirigeants et peuples ” frères. ”

La déclaration de Najla Bouden intervient, à l’issue de sa rencontre, jeudi, avec le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

D’après Bouden, la visite d’Etat de Tebboune en Tunisie les 15 et 16 décembre vient consolider les liens de fraternité et les relations ” excellentes ” établies entre les dirigeants des deux pays et peuples frères, ajoutant qu’elle s’était entretenue avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune sur les réalisations importantes qui ont été menées au niveau bilatéral lors de sa visite en Tunisie.

Bouden a également estimé que ” cette visite est un succès aux niveaux politique, économique, scientifique et social, car elle intervient à une période qui nécessite une coordination et une concertation continues sur toutes les questions soulevées à la lumière des difficultés et des défis que se posent.

Elle a souligné que les dirigeants des deux pays ont souligné leur détermination à poursuivre la coordination dans tous les domaines notamment sur des questions à caractère urgent, citant en particulier, le développement de zones frontalières communes.