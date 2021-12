DIRECT SPORT – Football : Brentford demande le report de la prochaine journée de Premier League

Thomas Frank, entraîneur de Brentford où 13 joueurs et membres de staff ont été testés positifs au Covid-19, a demandé jeudi le report de la 18e journée de Premier League ce week-end, pour permettre aux équipes de stopper la progression du virus.

” Nous pensons que nous devrions reporter la journée entière de Premier League le week-end qui vient”, a-t-il déclaré, alors que son match prévu mardi contre Manchester United avait déjà été reporté en raison d’une inflation de cas chez les Red Devils.

” Le nombre de cas de Covid explose dans tous les clubs. Tout le monde est confronté à ça (…) Reporter cette journée et aussi (les quarts de finale de) la Coupe de la Ligue (prévus mardi et mercredi prochain) laisserait à tout le monde au moins une semaine ou quatre ou cinq jours pour désinfecter et faire tout ce qu’il faut dans les centres d’entraînement”, a-t-il plaidé.

” Cela permettrait de casser la chaîne (de contamination) dans tous les clubs”, a encore estimé l’Allemand.

Brentford est censé jouer à Southampton samedi, alors que la Premier League avait annoncé lundi un record hebdomadaire de tests positifs au Covid depuis la généralisation des dépistages en mai 2020 avec 42 échantillons positifs sur 3.805 tests parmi les joueurs et les staffs.

Le Royaume-Uni est aussi en première ligne en Europe pour ce qui est de la propagation du nouveau variant du coronavirus, baptisé Omicron, avec 78.610 nouveaux cas enregistrés mercredi.

Outre Brentford-Manchester United, Brighton-Tottenham prévu dimanche et Burnley-Watford, dont le coup d’envoi a été annulé mercredi deux heures avant le match, seront également joués ultérieurement en raison du Covid.

L’entraîneur de Leicester Brendan Rodgers avait regretté, mercredi, que son match prévu jeudi contre Tottenham soit maintenu malgré neuf absences dues au Covid, à des maladies et à des blessures.

Mercredi également, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp avait appelé à plus de transparence sur les cas de Covid.

“Je ne comprends absolument pas pourquoi on n’est pas plus ouvert sur le sujet. Des tas de gens attrapent le Covid en ce moment, c’est un fait. Si je l’attrape, et espérons que non, je n’aurais aucun problème pour le dire”, avait-il assuré.