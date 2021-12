Le Parti national tunisien salue la feuille de route annoncée par le président de la République

Le Parti national tunisien a salué la feuille de route annoncée le président de la République Kaïs Saïed et qui présente des ” délais précis et raisonnables pouvant être concrétisés si toutes les conditions sont réunies et qu’une bonne préparation des différentes échéances est assurée “.

Le parti considère, dans un communiqué publié mercredi, que cette feuille de route constitue un ” pas en avant pour contenir la crise politique que vit le pays “, se félicitant qu’elle ” lève les craintes de voir la période de transition se poursuivre sans délais fixés “.

Il souligne la nécessité d’impliquer toutes les forces vives et patriotiques, les élites régionales ainsi que les partis politiques et les organisations nationales, se disant également disposé à contribuer efficacement à toutes les étapes de cette initiative.

Il insiste, par ailleurs, sur l’importance de l’indépendance de la justice et l’impératif de la tenir à l’écart de toute instrumentalisation afin de préserver son rôle moral et juridique qui permet de maintenir les équilibres dans la société et de préserve les droits, les libertés et les acquis publics et privés.

Le président de la République Kaïs Saïed a annoncé, lundi soir, plusieurs mesures comprenant notamment l’organisation d’élections législatives anticipées le 17 décembre 2022, ainsi qu’un référendum populaire en juillet 2022 au sujet d’un certain nombre de réformes.