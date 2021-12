DIRECT SPORT – Coupe arabe de la Fifa 2021 (Tunisie-Egypte (1-0)) : Les déclarations d’après-match

Voici les déclarations à l’issue de la demi-finale de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021), remportée mercredi par la Tunisie devant l’Egypte (1-0):

Mondher Kebaier (Sélectionneur-Tunisie): “Je suis très heureux de cette qualification en finale de la coupe arabe, à l’issue d’un match durant lequel la sélection tunisienne a confirmé ses hautes qualités techniques et a imposé sa domination, en générant notamment, une vingtaine de balles arrêtées. Les joueurs tunisiens ont ce soir enchaîné un 12e succès de suite en un an, ce qui est un record jusqu’-ici”.

Youssef Msakni (joueur-Tunisie): “Nous avons imposé notre jeu dès l’entame du match et nous n’avons épargné aucun effort pour ce faire. La victoire est venu récompenser nos efforts avec ne prime une qualification pour la finale que je dédie au peuple tunisien”.

Hannibal Majbri (joueur-Tunisie): “Nous avons tout donné dans ce match et nous étions meilleurs à tous les niveaux. Nous étions capables de changer la donne à tout moment. Nous aborderons la finale avec le même esprit et la même détermination”.

Ferjani Sassi (Joueur-Tunisie): “Mes félicitations au peuple tunisien pour cette qualifications. C’était un grand match dans lequel nous étions meilleurs que notre adversaire. Malgré une nette amélioration du rendement des égyptiens en seconde période, nous étions déterminés à poursuivre avec la même envie et conscients du fait que des petits détails feront la différence à la fin”.

Carlos Quieroz (Sélectionneur-Egypte): “Nous nous sommes procuré plusieurs occasions de but et nous étions très proches d’y parvenir, mais le rendement de l’arbitre était médiocre, à compter du penalty sifflé et refusé par la VAR. Cette décision a eu son impact sur le moral de mes troupes et j’invite la FIFA à réévaluer le rendement de cet arbitre”.