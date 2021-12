DIRECT SANTÉ : Le Plan national de santé sexuelle et reproductive en débat

Sous l’égide du ministre de la Santé, et avec l’appui du Fonds des Nations unies pour la population et du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, l’Office national de la famille et de la population organise le 1er Congrès national de santé sexuelle et Reproductive (SSR) portant sur « le Plan national de santé sexuelle et reproductive 2021-2030 », les 15 et 16 décembre 2021 à l’hôtel « Diar Lemdina », à Yasmine Hammamet.

Prendront part à cette conférence, les représentants des structures gouvernementales, de la société civile et les experts en SSR et droits humains.

En clôture des activités des Premières journées de la SSR, cette conférence s’inscrit dans le cadre du renforcement des efforts nationaux visant à offrir un environnement propice aux questions liées à la SSR en Tunisie et à les intégrer dans les politiques et les stratégies nationales de santé.

Elle vise également à soutenir davantage les efforts déployés pour la garantie d’un accès équitable et universel aux divers services disponibles, et ce dans le cadre d’assurer des modes de vie saine et d’atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030.