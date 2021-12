DIRECT SPORT – Coupe arabe de la Fifa 2021 : Une victoire devant l’Egypte est possible

L’ex-gardien de but international tunisien, Boubaker Zitouni a assuré que la demi-finale de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021), contre l’Egypte, sera un match difficile et différent de ceux qui l’ont précédé.

Pour Zitouni, “les chances de qualification en finale pour les aigles demeurent intactes, mais tributaires de certains facteurs techniques et tactiques”.

Dans une déclaration à l’envoyé de TAP à Doha, Boubaker Zitouni a estimé que “la victoire aux dépens de l’Egypte en demi-finale est une responsabilité collective et la sélection est appelée à réaliser un nouvel exploit pour faire le bonheur de la communauté tunisienne à Doha et de l’ensemble du peuple tunisien”.

Toutefois, a-t-il ajouté, “la mission ne sera pas à la portée, vu la force technique et mentale de la sélection égyptienne et l’impératif de bien gérer la rencontre aux plans technique et tactiques”.

Et l’ex-international d’ajouter: “Battre l’Egypte est tributaire de plusieurs conditions dont la persévérance, l’application tactique et la détermination. Le match verra des rebondissements et il est impératif pour les tunisiens de prendre les rênes, d’accélérer le jeu, de profiter des passages à vide de l’adversaire et surtout de ne pas se voir imposée son rythme”.

Pour rappel, la demi-finale de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021), est prévue mercredi à partir de 16h sur la pelouse du stade 974 (ex-stade Ras Abu Oud).