Vaccination obligatoire pour tous les employés du secteur privé new-yorkais, décrète le maire de la ville  

Pour faire face plus efficacement à la progression de la Covid-19, l’actuel maire de New York, Bill de Blasio – qui laissera sa place à Eric Adams -, n’est pas allé par le dos de la cuillère : il annonce que tous les employés du secteur privé doivent obligatoirement se faire vacciner contre le coronavirus, et ce à partir du 27 décembre 2021.

«Ici, à New York, nous avons décidé de lancer une attaque préventive (contre le coronavirus) pour vraiment faire quelque chose d’audacieux pour arrêter la progression de la Covid-19 et les dangers qu’il nous pose à tous», précise l’édile de la ville cité par la chaîne MSNBC.

En outre, les habitants de New York, âgés de 12 ans et plus, devront également montrer la preuve qu’ils ont reçu trois doses de vaccin, à compter de cette date du 27 décembre.