La Tunisie rêve encore de voitures électriques

Avec une fiscalité hors normes, une législation inadaptée, une absence totale de volonté de changement, une infrastructure d’un autre temps, le rêve de voitures électriques est presque devenu une chimère.

Et pourtant, après une première feuille de route d’introduction de voitures électriques et hybrides restée sans suite, on parle encore aujourd’hui d’un énième programme de déploiement de 50.000 véhicules électriques d’ici 2025, et de 130.000 d’ici 2030, qui devrait permettre d’éviter 2,2 millions de tonnes équivalent CO2 (MtCO2e) d’émissions de gaz à effet de serre, d’ici 2030, révèle une étude commandée par le ministère de l’Environnement et appuyée par l’ambassade du Royaume-Uni.

Ce nouveau programme est de nature à entraîner une baisse de la consommation de pétrole de 5,9 millions de barils d’ici 2030, soit une réduction des importations de combustibles fossiles de 660 millions de dollars sur la période 2020-2030, ajoute cette étude intitulée ” Les arguments économiques en faveur de l’atténuation en Tunisie : Etudes de cas dans les secteurs du transport, de l’industrie et des déchets “.

La réduction des importations des combustibles fossiles entraînerait des bénéfices pour la santé de 260 millions de dollars, indique la même source.