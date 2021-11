Ciel partiellement, nuageux sur la plupart région avec une faible possibilité de chute de pluies locales sur l’extrême nord.

Vent fort et mer très agitée à houleuse dans le nord et agitée à très agitée sur le reste des côtes. La vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche.

Températures stationnaires et les maximales seront comprises entre 16 et 21 °C et se situeront à 12 °C sur les hauteurs ouest.