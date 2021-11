Samsung Experience Store à Sousse se renforce par la vente de téléviseurs

Samsung Tunisie consolide sa présence sur le marché tunisien, à travers l’ouverture de « brand shop » et des « Samsung Experience store » dans plusieurs régions de la Tunisie.

En effet, le Samsung Experience Store Sousse, premier point d’implantation de Samsung Tunisie en dehors de Tunis et inauguré en 2015, étend sa gamme de produits et propose des téléviseurs Samsung.

Sousse Samsung Experience Store, un espace spacieux et complet

Pour ce faire, la direction de Samsung Tunisie avait plusieurs journalistes, de Tunis et de la région de Sousse, vendredi 19 novembre, pour rendre compte de l’événement.

Situé à Résidence El Ons, Rue Yasser Arafaat Sahloul 1 à Sousse et d’une surface de 100 m carrés, l’espace propose la gamme des smartphones de la série A et la série S, la série Note, le Z flip, le Z fold, les tablettes Samsung, les accessoires et les montres connectées, etc. Il s’y ajoute désormais les télévisions série T, la série A et la Q Led de Samsung.

Autrement dit, les téléviseurs côtoient les appareils téléphoniques mobiles, ce qui donne au consommateur/client plus de choix de produits Samsung, qui à la recherche d’un téléviseur ou d’un Smartphone ou accessoires, il y en a pour tous les goûts.

Il n’est alors plus question d’acheter des produits simplement mais d’acquérir des outils qui simplifient la vie de tous les jours, et qui souvent, peuvent être connectés entre eux.

Autrement avantage pour cette boutique d’un genre nouveau : les clients peuvent venir observer, tester et juger par eux-mêmes les innovations conçues par le géant de l’électronique dans les « Expérience zone » mises en place dans la boutique « Samsung Experience zone Sousse ».

Plus qu’un simple point de vente, un service center

Plus qu’un simple point de vente, le Samsung Experience Store est également un Service Center qui répond aux demandes de réparation de tout produit ayant subi une avarie quelconque. Il propose des solutions fiables aux problèmes techniques du produit, pour permettre une relation durable avec le client.

Depuis son ouverture en 2015, le Service center du Samsung Experience Store a renforcé davantage le réseau SAV de Samsung.

Toutes les nouveautés des produits Samsung sont disponibles sur le site web : www.samsungtunisie.tn et https://samsungonline.tn/