L’ISIE annonce les listes préliminaires retenues dans les municipalités de Azmour, Tabarka, Sakiet Ezzit et Kalaa Kobra

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé les listes préliminaires retenues pour les élections municipales partielles dans les municipalités de la ville de Azmour (Nabeul), Tabarka (Jendouba), Sakiet Ezzit (Sfax) et Kalaa Kobra (Sousse). Ces élections sont prévues les 15 et 16 janvier 2022.

Selon un communiqué rendu public, jeudi soir, sur sa page officielle, l’ISIE a indiqué qu’une seule liste indépendante a été retenue pour les élections partielles dans la ville de Azmour. Quatre listes réparties entre Ennahdha et Echaab et une autre liste indépendante ont été retenues pour les élections partielles dans la municipalité de Tabarka. Pour ce qui concerne les élections partielles à Sakiet Ezzit, cinq listes indépendantes seront en lice; tandis que deux listes (partisane et indépendante) ont été retenues pour les élections dans la municipalité de Kalaa Kobra.

Les listes seront classées en vertu du deuxième alinéa de l’article 30 de la décision n°2017-10 relative aux règles et procédures d’inscription des électeurs aux élections municipales et régionales tel qu’il a été amendé et complété.

L’ISIE avait annoncé début novembre l’ouverture des candidatures pour les élections municipales partielles dans ces municipalités qui doivent être déposées dans les bureaux de l’IRIE du 8 au 15 novembre courant.