La Coupe arabe Qatar-FIFA 2021, un test grandeur nature avant le Mondial-2022

Le Qatar se prépare à accueillir la Coupe arabe Qatar – FIFA 2021, où les 16 meilleures équipes arabes se disputeront le titre de la dixième édition qui constituera un test grandeur nature pour le Mondial-2022.

Fatima Ali Al-Nuaimi, directrice exécutive du département Communication du Comité suprême des projets et du patrimoine (le comité supervisant l’organisation de la Coupe arabe 2021 et de la Coupe du monde 2022) a accordé à l’agence TAP une interview au cours de laquelle elle a évoqué l’état d’avancement des préparatifs du “Mondialito arabe” prévu du 28 novembre au 18 décembre, au niveau des installations sportives, de l’infrastructure sanitaire et hôtelière, de la communication, des transports, de l’accueil des supporters et des divers aspects de l’organisation, un an avant le coup d’envoi du Mondial-2022.

Evaluant l’état d’avancement des préparatifs engagés par le Qatar en vue d’accueillir, dans trois semaines, le tournoi arabe, Fatma Al-Nuaimi a déclaré que “la Coupe arabe 2021 représentera une occasion en or pour le pays organisateur d’améliorer son expertise et de mettre en oeuvre ses systèmes de vente des billets et ses installations avant 2022”.

Elle a précisé que, lors de sa première journée, le tournoi verra l’ouverture de deux stades réservés à la Coupe du monde 2022, il s’agit du stade Al Bayt et du stade Ras Abou Oud, après avoir inauguré annoncé récemment le stade Al Thumama, le sixième stade réalisé pour le prochain Mondial.

“Les supporters vont apprécier les nouveaux édifices architecturaux et suivront de près leurs équipes concourir pour le titre du premier tournoi réunissant toutes les équipes arabes sous l’égide de la FIFA. Ils pourront assister à plus d’un match par jour grâce à la proximité des installations et la possibilité de se déplacer entre les stades via un réseau de transport très développé”, renchérit-elle.

Al-Nuaimi a par ailleurs, souligné que 98 % des travaux d’infrastructure en prévision de la Coupe du monde sont. “Nous avons inauguré le stade Al Thumama le 22 octobre dernier, et nous inaugurerons officiellement les deux autres stades, à savoir Al-Bayt Stadium et Ras Abu Aoud lors de la Coupe arabe, en attendant le tour du Lusail Stadium en début de l’année prochaine.

En ce qui concerne la gestion de la pandémie du Covid-19, Fatma Al-Nuaimi a déclaré que grâce à l’engagement de l’équipe de protection des travailleurs et aux mesures sanitaires et de sécurité prises, les préparatifs ont pu être poursuivis.

“Depuis le début de la pandémie du Covid-19, on a baissé le rythme du travail dans le souci de préserver la santé et la sécurité des ouvriers et pris toutes les mesures nécessaires pour les protéger conformément aux mesures préventives approuvées par le ministère de la Santé publique, mais cela ne nous a pas empêché de poursuivre nos préparatifs et d’achever les travaux dans les délais”, a-t-elle affirmé.

S’agissant des stades désignés pour abriter les matches de la Coupe arabe et des terrains d’entraînement des équipes nationales, la directrice exécutive de la communication a déclaré à l’agence que “la Coupe arabe se déroulera dans six stades de la Coupe du monde : stades Al Bayt, Al Janoub, Al Thumama, Education City, Ahmed Ibn Ali et Ras Abu Aboud.

Quant aux entrainements, ils se dérouleront sur des terrains consacrés à cet effet lors du Mondial qatari en l’occurrence des terrains regroupés sur un même site, dont celui de l’Université du Qatar composé de six espaces d’entraînement, et chaque espace contient deux terrains, celui d’Al Irsel, dans la région d’Al Wahda, comprenant cinq espaces d’entraînement de deux terrains chacun, et le troisième est celui du Doha Golf Club constitué de trois espaces d’entraînement de deux terrains chacun. Ce qui signifie que les trois sites comprennent 28 parcours autres que les terrains d’entraînement des clubs, tous proches des lieux de résidence et des compétitions.

Concernant les préparatifs en vue de l’affluence des supporters de tous les pays arabes au Qatar à l’occasion de la Coupe arabe, et les plans adoptés pour répondre à une demande croissante pendant le tournoi pour accueillir les invités, Fatima Al-Nuaimi a assuré que “tous les préparatifs à cet égard sont terminés et le pays est capable de répondre à la demande pendant le tournoi”.

Le comité d’organisation a également lancé la plateforme “Soyez l’hôte”, visant à impliquer le citoyen ou le résident dans ce processus, afin de faire découvrir aux fans l’hospitalité arabe qui fait la renommée du Qatar et ses anciennes coutumes, contribuant à enrichir leur expérience au cours de leur séjour dans le pays et à leur faire découvrir la grande diversité culturelle dont renferme le pays.

“Cette opération reste bien entendu facultative et sans frais, et l’hôte est libre de choisir le lieu d’accueil de l’invité, à condition qu’il réponde à un certain nombre de conditions et de critères prédéterminés, tels que l’accompagnement des invités pendant leur séjour pour leur présenter les particularités et les coutumes de la société et les destinations touristiques et culturelles du pays”, a-t-elle ajouté.

Elle a précisé que la participation à cette opération sera limitée à tous ceux qui ont reçu des doses complètes du vaccin contre le Covid-19, et que le comité mènera des entretiens avec les intéressés avant d’approuver les demandes.

Afin d’assurer la fluidité de la circulation pendant la période d’organisation du tournoi de la Coupe arabe, la directrice exécutive du comité de communication a passé en revue les principales caractéristiques du plan de travail élaboré à cette fin, soulignant que “la proximité des sites de compétition est l’un des avantages les plus importantes qui devrait avoir un impact positif sur les joueurs et les supporters”.

“Les fans pourront voyager et se déplacer facilement à travers le pays grâce aux énormes investissements placés dans l’infrastructure au Qatar, qui comprennent notamment un réseau de métro moderne et une gigantesque plateforme permettant aux visiteurs d’explorer la région via l’aéroport international Hamad, qui peut à lui seul accueillir 8700 passagers par heure pendant les heures de pointe.

“Les joueurs seront le principal bénéficiaire de cette proximité, car quel que soit l’emplacement du stade, ils n’auront pas besoin de changer de lieu de résidence tout au long du tournoi, et les séances d’entraînement ne sont qu’à quelques minutes, ce qui leur offrira l’opportunité de s’entraîner et de se préparer convenablement pour les matchs”, a-t-elle affirmé.

Concernant la stratégie de transport des supporters, Al-Nuaimi a ajouté :” Nous travaillons en coordination avec les différentes autorités du pays pour proposer diverses options de solutions au niveau du transport public afin d’assurer la fluidité des déplacements des visiteurs entre les stades et les lieux d’hébergement, en plus de l’élaboration de plans pour le déplacement des équipes officielles et des délégations.”

Elle a évoqué également la multiplicité des moyens de transport des supporters entre les stades tels que les bus, les voitures particulières et les services de métro, outre la mise en place de moyens durables, économiques et respectueux de l’environnement, des centres des médias et des zones d’attente à proximité des stades.

Afin de tester le réseau de transport dans les semaines à venir, Al-Nuaimi a fait savoir que “comme c’est le cas dans tous les tournois et compétitions, le comité d’organisation a développé des campagnes de sensibilisation pour les supporters pendant le tournoi pour faciliter leurs déplacements et les encourager à emprunter les moyens de transport publics”, précisant que la plupart des stades sont situés à deux pas de chaque station de métro tels que le stade de la Cité de l’Education, le stade Ahmed Ibn Ali et le stade Ras Abou Aboud, et que les supporters peuvent même rejoindre les stades à pied.