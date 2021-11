Tunisie – Météo : Températures en baisse, jeudi

Les températures seront en baisse, jeudi, et les maximales se situeront entre 17 et 22 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 23 et 28 degrés sur le reste de régions, pour atteindre les 35 degrés à l’extrême sud-est.

Le temps sera partiellement nuageux. Des pluies éparses et orageuses seront attendues, en fin de journée, sur les régions du nord et de l’ouest du pays.Le vent sera modéré, avec une vitesse s’élevant à 40 km/h près de côtes. La mer sera très agitée à agitée sur les côtes-est du pays.