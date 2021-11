George Kurdahi piégé par une fausse journaliste

Un nouvel enregistrement divulgué du ministre libanais de l’Information George Kurdahi s’est répandu lors d’une conversation téléphonique avec la militante révolutionnaire syrienne Maysoun Berkdar, où elle s’est faite passer pour une animatrice égyptienne Mays al-Hadidi.

Berkdar est surtout connue pour ce type d’enregistrement dans lequel elle se fait passer pour certaines personnalités, et dans ses « farces » cible des personnalités proches du régime syrien et de son président Bachar Assad, où elle discute de leurs positions politiques en fonction des derniers développements, et termine son contact en révélant son identité et en envoyant ses enregistrements à des stations de radio et télévisions bien déterminées.

Al-Hurra a essayé de contacter Kurdahi pour commenter l’enregistrement divulgué, mais le numéro du ministre libanais n’était pas disponible.

A cause de cet enregistrement, Kurdahi est appelé à démissionner mais il tient à rester à son poste de ministre de l’information.

« Nous sommes en cours de négociation en ce qui concerne ma démission pour examiner son utilité au sein du gouvernement, d’autant plus que la raison est très faible et le discours divulgué que j’ai répété plus d’une fois, et dans les médias égyptiens aussi, j’ai dit dans plus d’une interview que la guerre contre le Yémen est absurde et doit cesser, mais ils l’ont transformée en une grande histoire parce que la cible n’est pas personnelle mais la polémique vide le gouvernement libanais », a déclaré Kurdahi durant l’enregistrement divulgué.

« Personne ne peut me forcer à démissionner, mais ils nous font chanter avec les ressortissants libanais dans les pays du Golfe, et ils les empêcheront de faire des transferts de fonds ou de les expulser du pays, mais j’étudie toujours la question, il ne s’agit pas seulement de moi, il y a un président et un chef de gouvernement, et les choses n’ont pas encore été résolues », a déclaré le ministre libanais avant d’ajouter que l’Arabie Saoudite aurait imposé ma démission considérant l’actuel gouvernement comme celui de Hezbollah alors que ce parti est représenté seulement.