Tunisie – Météo : Pluies orageuses attendues dans les régions côtières

Les perturbations météorologiques se poursuivent. Pluies orageuses attendues sur les régions côtières. Elles seront localement abondantes et accompagnées de grêle dans certains endroits.

Elles gagneront certaines délégations du centre-ouest et du sud, à partir de l’après-midi, mais seront moins intenses.

Vents modérés. Leur vitesse atteindra les 40 km/h près des côtes. Mer agité dans les côtes de l’est et ondulée au nord.

Températures stables. Les maximales oscilleront entre 18°c et 22°c dans le nord et le centre et entre 22°c et 26°c dans le sud.