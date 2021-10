Imed Hammami fait confiance à Kais Saied pour ces raisons

Imed Hammami, un dirigeant d’Ennahdha, a réitéré son soutien aux décisions prises par le président Kais Saïed depuis le 25 juillet.

« J’ai confiance en Kais Saïed parce qu’il est intègre, honnête et patriote, a déclaré Hammami. Il est en train de perdre du temps ».

« Le président n’a pas de solutions économiques et politiques pour la Tunisie et est tenu de s’engager avec les personnes compétentes, nationales et libres afin de trouver des solutions pour la Tunisie pour éviter un désastre financier, économique et social », pense-t-il.