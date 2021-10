Des détentions dans le dossier d’octroi de licence de taxis collectifs

La procureure général adjointe du tribunal de première instance de La Manouba et son porte-parole officielle, Sondes Nouinoui, a confirmé que les recherches sur le dossier des soupçons de corruption dans la fourniture de licences de taxi collectifs dans ce gouvernorat entre 2011 et 2019 comprenaient 92 personnes, 11 en détention et 12 recherchées et le reste en état de liberté.

Elle a ajouté que la recherche avait été renvoyée hier au parquet, qui a autorisé l’ouverture d’une enquête judiciaire promise par le premier juge d’instruction du tribunal, qui a interrogé les accusés qui avaient été retenus pour les accusations portées contre eux.

Nouinoui a confirmé qu’après les séances d’interrogatoire, le juge d’instruction avait délivré des mandats de dépôt de prison à cinq accusés, dont un ancien gouverneur de Manouba et le directeur général d’un établissement public, tout en maintenant les six autres en liberté en attendant des recherches plus approfondies sur le dossier.