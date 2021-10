Championnat d’Espagne : Valence arrache le nul, Alavés sort la tête de l’eau

Valence. 10e au classement, s’en est sorti extrêmement bien à domicile face à Majorque, samedi soir pour le compte de la 10e journée de la Liga, Après avoir été mené 2-0 dès la 38e minute, les locaux ont su relever la tête dans les tous derniers instants grâce à un premier but réducteur de Guedes à la 90+3 et un but égalisateur de Gaya à la 90+8.

Grâce à ces deux buts, Valence n’encaisse pas une deuxième défaite consécutive et se reste dans la première partie du tableau.

Dans l’après-midi, Alavés a réussi à obtenir son deuxième succès de la saison en l’emportant 2-0 à Cadix dans un match plus qu’important au maintien .

Au même moment, Elche et l’Espanyol Barcelone se sont neutralisés sur le score de 2-2 et restent dans le ventre mou du championnat.

Enfin, pour le dernier match du jour, Bilbao, 10e au classement recevait dans la soirée Villarreal, 13e de Liga. Les Basques avaient à cœur de retrouver la victoire à domicile et c’est chose faite en s’imposant 2-1 grâce à un but de Garcia dès la 14e minute et un pénalty transformé par Muiain à la 77e minute. Grâce à ce succès, les locaux remontent provisoirement à la 7e place du championnat. Villarreal reste 13e.