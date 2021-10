Tunisie : L’UGTT appelle à présenter les objectifs et mécanismes du dialogue national annoncé par le président de la république

L’union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à présenter les objectifs et mécanismes du dialogue national annoncé par le président de la république Kais Saied, estimant que le sauvetage du pays est la responsabilité de tous.

L’organisation syndicale refuse l’idée du retour à la période précédent le 25 juillet, appelant à la nécessité de fixer un délai mettant fin aux mesures exceptionnelles, ajoute le communiqué.

L’UGTT a souligné l’importance des réformes politiques pour dépasser l’échec auquel avait contribué le régime politique actuel, rappelant que cette initiative doit être collective et non individuelle, ayant pour fondement un dialogue global et réel.

Selon la centrale syndicale, la composition du nouveau gouvernement constitue une étape importante vers une sortie de crise, appelant Najla Bouden à présenter son programme et à respecter le principe de la continuité de l’état pour la mise en œuvre des accords signés auparavant.

L’UGTT se penche actuellement sur la préparation d’un projet de réforme politique et l’élaboration de lois sur les élections, les partis et les associations pour participer au dialogue national qui pourrait aboutir à une réforme profonde, basée sur le principe de l’état de droit et des institutions à même de garantir les libertés et la souveraineté du peuple.