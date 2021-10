Tunisie : L’ANSI recommande de se protéger contre les cyberattaques par ransomwares

” Les cyberattaques par ransomwares peuvent avoir un impact catastrophique en terme de dégâts que ce soit pour les entreprises ou les simples utilisateurs. De ce fait, la prévention reste le meilleur moyen pour s’en protéger “, a indiqué samedi, l’Agence Nationale de Sécurité Informatique (ANSI), dans un communiqué publié sur sa page facebook.

L’ANSI a expliqué que les ransomwares (on les appelle aussi les rançongiciels, ou les logiciels rançonneurs) sont ” les logiciels malveillants redoutables, qui, au moyen de techniques cryptographiques complexes, cryptent les données stockées dans la machine de leur victime (et même un disque amovible). Une fois la machine prise en otage, les pirates contactent leurs victimes en demandant une rançon contre la libération de leurs données “.

Et de préciser que ces ransomwares ” se propagent via l’internet, les réseaux sociaux et les réseaux d’entreprises “, et ils ” ciblent les entreprises et les organismes publics “.Afin de se protéger de ce genre de cyberattaques, l’Agence recommande de ” mettre en place une infrastructure logicielle fiable, de sensibiliser les employés et d’adopter les bonnes pratiques de la cybersécurité “.

” En cas d’attaque par ransomware, il faut évaluer l’impact des dégâts, signaler l’attaque à l’ensemble des employés, tenter de récupérer les fichiers cryptés et identifier et nettoyer le ransomware des machines infectées “, a encore noté l’ANSI.