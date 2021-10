Tunisie : Le parti de l’Alliance pour la démocratie dénonce les actes antipatriotiques des “ennemis de la patrie”

Le parti de l’Alliance pour la Tunisie considère que l’audition dédiée à l’examen de la situation en Tunisie au congrès américain est une “ingérence dans les affaires internes” du pays et une “atteinte à la souveraineté nationale”.

Dans une déclaration publiée, jeudi, le parti dénonce cette ingérence qui fait suite aux “discours et actes antipatriotiques de certaines personnes agissant contres les intérêts de la Tunisie”.

Ces personnes, ajoutent le parti, ont “choisi d’être les ennemis de la patrie et du peuple tunisien” qui, tout au long de son histoire, a résisté au colonialisme et à la dictature et a su reconquérir sa liberté et sa dignité.

Le parti rappelle que les relations entre la Tunisie et les Etats-Unis, qui remontent au 18ème siècle, ont été marquées par le sceau de l’amitié séculaire et de la coopération fructueuse.

Depuis 2011, les relations tuniso-américaines se sont consolidées à la faveur de la transition démocratique en Tunisie, du Partenariat stratégique engagé par les deux pays en 2014 et de la désignation américaine de la Tunisie, en 2015, comme Allié majeur hors OTAN.

Jeudi, le président de la République Kaïs Saïed a reçu l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie auquel il a fait part du “mécontentement ” de l’Etat tunisien quant à l’inscription de la situation en Tunisie à l’ordre du jour des travaux du Congrès américain.

Il a affirmé que les relations entre les deux pays “resteront solides même si un certain nombre de Tunisiens, qui sont écoutés à l’étranger, tentent de discréditer ce qui se passe en Tunisie”, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Le parti Alliance pour la Tunisie a été créé en mars 2019.