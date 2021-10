Tozeur – Covid-19 : Le taux de vaccination atteint les 52,90%

Depuis le début de la campagne nationale de vaccination, 54 423 personnes ont été vaccinées dans le gouvernorat de Tozeur d’un total de 85764 de la population concernée dans la région soit un taux de 52,90%.

Selon les données de la direction régionale de la santé à Tozeur, le taux de vaccination est réparti notamment comme suit: 35% des personnes âgées entre 15 et 39 ans et 74,3% des personnes âgées de 40 ans et plus.

Par ailleurs, la situation épidémiologique en rapport avec la propagation du virus continue à baisser dans la région avec un taux de positivité de 3%.

A ce propos, seulement 16 cas positifs par la Covid-19 ont été détectés à l’issue des résultats de 508 analyses prélevées durant toute la semaine dernière, a indiqué, le responsable des programmes de santé, Foued Barani.

Actuellement, un seul patient est pris en charge dans le service Covid-19 de l’hôpital régional de Tozeur, selon la même source.