Le 16 octobre ouverture de l’inscription aux examens nationaux pour la session 2022

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, lundi, l’ouverture, du 16 octobre au 15 novembre 2021, des inscriptions à l’examen du baccalauréat et aux concours de fin d’études de l’enseignement de base général et technique et d’accès aux collèges pilotes (session 2022).

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que :

– le site www.inscription.edunet.tn sera mis à la disposition des candidats au baccalauréat,

– le site www.neuf.edunet.tn à celle des candidats du concours de fin d’études de l’enseignement de base général et technique

– le site www.six.edunet.tn pour les candidats au concours d’accès aux collèges pilotes.

Tous les élèves concernés qui sont inscrits dans des établissements d’enseignement public et privé, ainsi que les candidats libres à l’examen du baccalauréat et au concours de fin de l’enseignement de base général et technique, sont appelés à finaliser le processus d’inscription sur les sites susmentionnés.

Le ministère a ajouté que les élèves concernés sont invités à retirer la demande de candidature et à la joindre au reste des documents pour les remettre, ensuite, à l’administration au plus tard le 19 novembre 2021.

Les candidats libres, doivent adresser leurs dossiers au commissaire régional à l’enseignement concerné ou par courrier, avec accusé de réception, au plus tard 19 novembre 2021, selon la même source.