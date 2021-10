58% des 40 ans et plus ont terminé leur schéma vaccinal anti-Covid-19

Inès Ayadi, membre du Comité de vaccination chargée du dossier de vaccination au cabinet du ministre de la Santé, indique que 58% les 40 ans et plus ont terminé leur cycle vaccinal contre la coronavirus.

Interrogée par l’agence TAP, lundi 4 octobre 2021, elle a ajouté que le nombre de personnes appartenant à ce groupe d’âge et ayant reçu les deux doses s’élève à 2 610 000 personnes, tandis que 3 267 000 du même groupe d’âge ont reçu la première dose, soit 72%.

Il est à noter que 3 896 327 personnes ont terminé leur schéma vaccinal contre la Coronavirus jusqu’à hier, dimanche, selon la mise à jour périodique des données relatives à l’avancement de la campagne nationale de vaccination, lancée le 13 mars dernier 2021.

Ayadi souligne que les journées portes ouvertes de vaccination ciblant la tranche d’âge 40 ans et plus, organisées du 2 au 9 octobre 2021, constituent un prolongement de la décision prise le 2 septembre 2021 relative à la vaccination des personnes de cette tranche d’âge inscrites et non inscrites aux centres de vaccination pour recevoir le vaccin AstraZeneca.

Ce qui caractérise les journées portes ouvertes, a-t-elle dit, c’est la possibilité pour les personnes concernées de choisir le type de vaccin parmi les 5 disponibles, à savoir AstraZeneca, Koronavac (Sinovac), Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson.

Elle appelle les personnes de cette tranche d’âge à s’inscrire et à s’orienter vers les centres de vaccination, mettant l’accent sur les efforts déployés pour vacciner le plus grand nombre de ce groupe d’âge.

Selon Ayadi, le taux élevé d’absentéisme des personnes convoquées peut s’expliquer par le fait qu’elle croient, à tort, qu’une infection antérieure par le virus les protégerait, pendant une longue période, contre la maladie, précisant à cet égard que cette immunité n’est que temporaire et qu’il ne faut, absolument, pas retarder la vaccination .