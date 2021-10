Tunisie – Covid-19 : Les journées portes ouvertes de vaccination pour les 40 ans et plus se poursuivent du 4 au 9 octobre

Les journées portes ouvertes de vaccination anti-Covid-19, consacrées aux personnes âgées de 40 ans et plus, se poursuivront du 4 au 9 octobre courant, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, précisant que ces personnes auront la possibilité de choisir le type de vaccin qu’elles souhaitent recevoir.

Les personnes âgées de 40 ans et plus, inscrites ou non sur la plateforme Evax ont la possibilité de recevoir la première dose durant ces journées, avec la possibilité de choisir entre plusieurs types de vaccin dont Astrazeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna et Janssen.Selon le ministère, les citoyens convoqués pour recevoir la première dose de vaccin, durant la semaine du 4 au 9 octobre, ont également la possibilité de choisir leur vaccin.

Ces journées se tiendront, à partir de 8h jusqu’à 17h, dans les différents centres permanents de vaccination, indique encore la même source.

Des journées portes ouvertes de vaccination anti Covid-19 ciblant la même tranche d’âge ont été organisées les 2 et 3 Octobre courant.

Rafla Dellagi, chargée de mission au cabinet du ministre de la santé avait indiqué à la TAP que l’affluence était en deçà des attentes malgré la décision de permettre aux personnes concernées de choisir leur vaccin.