7 nominations pour la Tunisie aux Trophées Francophones du Cinéma 2021 prévus au Rwanda

Sept (7) nominations pour le cinéma tunisien figurent dans la liste des nominés à la 7ème édition des Trophées Francophones du Cinéma qui a lieu le 04 décembre prochain à Kigali, au Rwanda.

L’équipe du film NOURA REVE de Hinde BOUJEMAA concoure pour les trophées de la Réalisation, de l’interprétation féminine (Hend SABRI) et du Second rôle masculin (Lotfi ABDELLI).

UN FILS de Mehdi BARSAOUI est en lice pour les trophées francophones du Scénario, du Long métrage de fiction et de l’Interprétation masculine (Sami BOUAJILA).

Meryam JOOBEUR est nominée au Trophe francophone du Court-métrage pour son film BROTHERHOOD.

Exceptionnellement en raison de la crise sanitaire Covid-19 en 2020, les films proposés pour la 7ème édition sont des films sortis en salles ou sélectionnés en festivals en 2018, 2019 et 2020. Neuf trophées seront attribués aux lauréat·e·s et films du cinéma francophone de ces trois dernières années.

Au total, 132 films (81 longs métrages et 51 courts métrages) en provenance de 24 pays de l’espace francophone ont été réceptionné suite à un appel à films lancé en février 2021.

Le comité de sélection composé de professionnels du cinéma dans les pays de la Francophonie a sélectionné une liste 67 films (40 longs métrages et 27 courts métrages) dans chacune des 9 catégories.

Le jury a retenu une liste finale des nominations qui comprend 27 films dont 10 longs métrages de fiction, 5 longs métrages documentaires et 5 courts métrages. Ces oeuvres sont en provenance de 16 pays (Arménie, Belgique, Bulgarie, Canada/Québec, Congo RD, Côte d’Ivoire, France, Haïti, Liban, Luxembourg, Maroc, Rwanda, Sénégal, Suisse et Tunisie).

La Cérémonie de remise des 9 Trophées de la 7ème édition des Trophées Francophones du Cinéma se déroulera le samedi 04 décembre 2021 à l’Intare Conference Arena à Kigali. Elle sera diffusée en direct sur la télévision nationale rwandaise (Rwanda Broadcasting Agency) et retransmise sur l’ensemble du réseau de TV5Monde.

Véritables ” Oscars ” des cinématographies de la francophonie, les Trophées Francophones du Cinéma célèbrent chaque année, depuis la toute première édition en 2013 à Dakar, toute la richesse et la diversité des cinémas des pays de la francophonie.

Les Trophées Francophones du Cinéma oeuvrent à encourager la diversité et la liberté de création cinématographique au sein des pays de la francophonie.

Cette manifestation annuelle et itinérante est organisée par l’Association des Trophées Francophones du Cinéma (ATFCiné) en partenariat avec l’Organisation Internationale de Francophonie (OIF), Wallonie-Bruxelles International (WBI), le Centre National du Cinéma et de l’Image animée (CNC, France), le Film Fund Luxembourg, la Fédération Wallonie-Bruxelles, TV5 Monde et plusieurs autres partenaires.

Les précédentes éditions des Trophées Francophones du Cinéma, de 2013 à 2018, ont ont eu lieu à Dakar, Paris, Abidjan, Beyrouth, Yaoundé et Saint-Louis du Sénégal, et une édition rétrospective tenue en 2020 à Kigali.

Pour cette 7ème Edition, l’ATFCiné sera une nouvelle fois au Rwanda et proposera à partir de fin octobre 2021 un programme d’activités organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture du Rwanda et le Rwanda Film Office.

Liste des nominations pour les Trophées francophones:

Interprétation féminine:

Irina ATANASOVA dans CAT IN THE WALL (Bulgarie)

Lubna AZABAL dans ADAM (Maroc)

Anne COESENS dans DUELLES (Belgique)

Amour LOMBI dans MAKI’LA (Congo RDC)

Hend SABRI dans NOURA REVE (Tunisie)

Interprétation masculine:

Zain AL RAFEEA dans CAPHARNAUM (Liban)

Younes BOUAB dans LE MIRACLE DU SAINT INCONNU (Maroc)

Sami BOUAJILA dans UN FILS (Tunisie)

Olivier GOURMET dans CEUX QUI TRAVAILLENT (Suisse)

Marc ZINGA dans LA MISERICORDE DE LA JUNGLE (Rwanda)

Second rôle féminin:

Kawtar AL HADDAD dans CAPHARNAUM (Liban)

Claire BODSON dans LE JEUNE AHMED (Belgique)

Shirine BOUTELLA dans PAPICHA (France)

Yamie GREGOIRE dans KUESSIPAN (Canada)

Yordanos SHIFERAW dans CAPHARNAUM (Liban)

Second rôle masculin:

Lotfi ABDELLI dans NOURA REVE (Tunisie)

Serge KANYINDA dans MAKI’LA (Congo RDC)

Amadou MBOW dans ATLANTIQUE (France)

Rodrigue SLEIMAN dans 1982 (Liban)

Steve TIENTCHEU dans LA NUIT DES ROIS (Côte d’Ivoire)

Réalisation:

Hinde BOUJEMAA pour NOURA REVE (Tunisie)

Joël KAREKEZI pour LA MISERICORDE DE LA JUNGLE (Rwanda)

Nadine LABAKI pour CAPHARNAUM (Liban)

Olivier MASSET-DEPASSE pour DUELLES (Belgique)

Maryam TOUZANI pour ADAM (Maroc)

Scénario:

Alaa Eddine ALJEM pour LE MIRACLE DU SAINT INCONNU (Maroc)

Mehdi BARSAOUI pour UN FILS (Tunisie)

Mamadou DIA pour LE PERE DE NAFI – BAAMUM NAFI (Sénégal)

Mati DIOP et Olivier DEMANGEL pour ATLANTIQUE (France)

Philippe LACOTE pour LA NUIT DES ROIS (Côte d’Ivoire)

Court métrage:

Alexsander BAGHDASARYAN pour CHRISTMAS ROAST (Arménie)

Eléonore COYETTE pour 407 JOU (Haïti)

Samuel ISHIMWE pour IMFURA (Rwanda)

Meryam JOOBEUR pour BROTHERHOOD (Tunisie)

Moly KANE pour LES TISSUS BLANCS (Sénégal)

Long métrage documentaire:

Nicolas BLIES et Stéphane Hueber-BLIES pour ZERO IMPUNITY (Luxembourg)

Chloé Aicha BORO pour LE LOUP D’OR DE BALOLE (Burkina Faso)

Jean LIBON & Yves HINANT pour NI JUGE NI SOUMISE (Belgique)

Sébastien LIFSHITZ pour ADOLESCENTES (France)

Kivu RUHORAHOZA pour EUROPA, ” BASED ON A TRUE STORY ” (Rwanda)

Long métrage de fiction:

CAPHARNAUM de Nadine LABAKI (Liban)

DUELLES d’Olivier MASSET-DEPASSE (Belgique)

LA MISERICORDE DE LA JUNGLE de Joël KAREKEZI (Rwanda)

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU d’Alaa Eddine ALJEM (Maroc)

UN FILS de Mehdi BARSAOUI (Tunisie)