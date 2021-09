Supercoupe 2020-2021 (EST-CSS 1-0) : Les déclarations d’après-match

Les déclarations de l’entraîneur et des joueurs de l’Espérance de Tunis à l’issue du match de la supercoupe 2020-2021 remporté samedi après-midi, au stade de Radès devant le CS Sfaxien (1-0);

Radhi Jaidi (entraîneur EST): “Ce sacre acquis aux dépens du CS Sfasien n’était pas une mission facile, notamment, après celui perdu samedi dernier. Beaucoup de travail nous attend encore pour les prochains jours, afin que l’équipe soit en mesure de jouer des titres quelle que soient les situations dans lesquelles elle pourrait se trouver.

La préparation de ce match était difficile après la défaite précédente et l’accent à été surtout mise sur le volet tactique en vue de palier aux lacunes constatés et les absences dues aux blessures. La confrontation de ce samedi était plus laborieuse que celle de samedi d’avant eu égard à la qualité technique des joueurs d’en face qui ont par moments malmenés les notres et se sont procurés beaucoup d’occasions dangereuses”.

Ghaylène Chaalali (Milieu de Terrain EST): “Mes coéquipiers étaient aujourd’hui très concentrés et déterminés à rectifier le tir après la désillusion de la semaine écoulée. Nous avons livré une bonne prestation grâce à tout le travail accompli à l’entraînement. Nous allons maintenant nous tourner vers les prochaines échéances dont la Ligue des champions d’Afrique”.

Mohamed Ali Ben Romdhane (Milieu de terrain EST): “Le match était difficile notamment sur le plan psychologique, mais nous avons démontré ce soir que nous sommes des gagneurs. Cette supercoupe ne manquera pas de nous donner le coup de pousse nécessaire et le moral pour bien préparer notre nouvelle campagne continentale”.