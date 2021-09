CS Sfaxien : Tous les joueurs qualifiés auprès de la FTF

Le Club Sportif Sfaxien a annoncé, jeudi, sur sa page facebook officielle avoir qualifié tous ses joueurs auprès de la Fédération tunisienne de football (FTF) pour la saison 2021-2022.

La semaine dernière le club sudiste avait annoncé s’être engagé avec trois joueurs étrangers, en prévision de la nouvelle saison de football.

Il s’agissait de l’arrière-gauche libyen Mohamed Ayed (trois saisons), du milieu de terrain algérien Malek Rayeh et son compatriote l’attaquant Mohamed Hichem Naccache (une saison).

Le club noir et blanc a, note-t-on, été très actif sur le plan des transferts cet été en s’engageant avec le meneur de jeu irakien Hussein Ali Al Saadi et l’attaquant Hazem Haj Hassan, en plus du prolongement des contrats du pivot Chedi Hammami, du défenseur Alaa Ghram et du gardien Mohamed Hédi Gaaloul.

Il a également fait signer plusieurs contrats professionnels avec les jeunes Wael Tlili, l’attaquant Iyed Belouefi, les défenseurs centraux Mohamed Nasraoui et Sabeur Soudani et l’arrière-droit Mahmoud Ghorbel. L’équipe sfaxienne, qui est dirigée par l’entraîneur italien Giovanni Solinas qui a remplacé Hamadi Daou, disputera ce samedi la supercoupe de Tunisie édition 2020-2021 contre l’Espérance sportive de Tunis, au stade de Radès, à partir de 17h30.