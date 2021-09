Afrobasket 2021 (Dames) : La Tunisie éliminée après sa défaite en huitième devant l’Egypte 36-85

La sélection tunisienne de basket-ball (Seniors dames) s’est inclinée devant son homologue égyptienne (36-85) dans le match de la dernière chance de qualification pour les quarts de finale de l’Afrobasket 2021, disputé mercredi au Cameroun.

L’Egypte affrontera en quart le Cameroun, leader du Groupe A.

Le cinq national avait, rappelle-t-on, essuyé deux revers consécutifs lors des deux première journée (Groupe D), en s’insclinant respectivemet devant le Mali (39-101) et la Côte d’Ivoire (49-69).

Les Egyptiens (Groupe C) avaient, quant à eux, écrasé la Guinée sur un score de 102-58.

Pour rappel, la Tunisie évolue dans le Groupe D aux côtés du Mali et de la Côte d’Ivoire. Le groupe A compte le Cameroun, le Cap Vert et le Kenya, tandis que le Groupe B se compose du Nigéria, de l’Angola et du Mozambique et le Groupe C du Sénégal, de l’Egypte et de la Guinée.

Le premier de chaque groupe se qualifie pour les quarts de finale, tandis que les 2e et 3e devaient disputer les huitièmes de finale pour accéder aux quarts.