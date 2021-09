JCC 2021 : 11 films tunisiens en compétition officielle

Une sélection de 11 films de fiction et documentaires dont 6 longs et 5 courts métrages sont sélectionnés en compétition officielle de la 32ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) prévue du 30 octobre au 06 novembre 2021.

Le festival a reçu la candidature de 53 films tunisiens dont 18 œuvres dans la Compétition officielle des Longs métrages (9 fictions et 9 documentaires). Dans la compétition officielle des courts métrages 34 films étaient candidats dont 29 fictions et 5 documentaires.

Parmi les 6 longs métrages nominés 3 fictions et 3 documentaires.Les courts métrages nominés se composent de 3 fictions et 2 documentaires.

Deux comités de sélection indépendants ont visionné les films tunisiens candidats dans les différentes sections de la Compétition officielle.

Les comités sont composé de 8 universitaires et critiques dont 4 dans le comité pour longs et courts métrages de fiction et 4 autres dans le comité pour longs et courts métrages documentaires.

Voici la liste complète des films tunisiens nominés, avec mention du titre du film, du nom du realisateur et de la boite de production:

Compétition des Longs-métrages

Fictions:

– Insurrection de Jilani Saadi, production Madbox et JS productions

– Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid, production Blue Monday Productions

-Papillon d’or de Abdelhamid Bouchnak, production Shkoon production et SVP

documentaires:

– Halal Cinéma de Amine Boukhris, Aljazeera Documentary Channel et Donia Films

– Papi, qu’as-tu fait de ta jeunesse? de Akram Adouani, Aljazeera Documentary Channel

– Manca Moro de Rim Temimi, Nomadis Images

Compétition des courts-métrages

Fictions :

– Frida de Mohamed Bouhjar production Amilcar Films

– Au pays de l’Oncle Salem de Slim Belhiba, KO Productions

– Je suis Cide de Tarek Sardi, 3e Genre Production

Documentaires:

– Touristes Hors Saison… de Maher Hasnaoui, Libre Production

– Festina lenta de Baya Mdhafer, JS

Productions