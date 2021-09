Coupe de la Confédération (Tour préliminaire aller) : résultats partiels

Résultats partiels du tour préliminaire “aller” de la Coupe de la Confédération africaine de football, à l’issue des matchs de vendredi, samedi et dimanche:

Vendredi, 10 septembre 2021 :

Oly Missir (COM) – AS KigaliI (RWA) 1-2

Burnamuru FC (BUR) – Diables Noirs (CGO) 0-0

FC Dikhil (DJI) – Biashara UTD (TAN) 0-1

Samedi, 11 septembre 2021 :

Red Arrows (ZAM) – Young Bufaloes (ESW) 2-1

Atlabara FC (SSD) – Al Ahly Merowe (SUD) 0-2

Futuro Kings (EQG) – Gallants (RSA) 1-1

Azam FC (TAN) – Horseed SC (SOM) 3-1

Binga FC (MLI) – Monrovia Club (LBR) 3-0

Dimanche, 12 septembre 2021 :

CFFA (MAD) – Kabwe Warriors (ZAM) 0-0

Revenues Auth (UGA) – Ethiopian Coffee (ETH) 2-1

ASFA Yennenga (BFA) – FC San Pedro (CIV) 0-0

ASCK (TGO)- Asac Concorde (MTN) 3-0

Ben Guerdane (TUN) – AS Police (NIG) 3-1

Mafunzo SC (ZAN) – GD Interclube (ANG) 0-1

AS Mangasport (GAB) – Oraoa UTD (BOT)

Diambars FC (SEN) – Wakriya AC (GUI) en cours (se joue en un

seul match au Sénégal)

AS FAR (MAR) – Buffles FC (BEN) en cours

Lundi 13 septembre:

Hay El Wady (SUD) – Ahly Tripoli (LBY) (20h00)

Dimanche, 19 septembre 2021 :

AAgbs (GUI) – Nongo Bayelsa UTD (NGR) 17h00 (se jouera en un seul

match au Nigéria)

NB : Les matchs retours se joueront entre le 17 et le 19 septembre 2021.