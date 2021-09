Les Etats généraux du livre en langue française dans le monde”, les 23 et 24 septembre à la Cité de la Culture

“Les Etats généraux du livre en langue française dans le monde” est l’événement litteraire de la rentrée qui sera organisé les 23 et 24 septembre, à la Cité de la Culture Tunis.

Cet événement organisé à l’initiative du ministère de la culture français, est mis en œuvre par l’Institut Français en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles.

Cet événement sera suivi, les 25 et 26 septembre 2021, à la Capitale tunisienne, d’un Congrès mondial des écrivain(e)s de langue française qui réunira, sous l’impulsion d’un comité littéraire initié avec Michel Le Bris et coordonné par Leïla Slimani, des écrivains prestigieux de langue française des cinq continents.

L’Institut français de Tunisie (IFT) appelle les personnes qui veulent prendre part à cet événement à sinscrire, avant le avant le 15 septembre. Une plateforme est dédiée à ce projet à l’adresse suivante: https://www.lelivreenlanguefrancaise.org/

Les Etats généraux du livre en langue française dans le monde est co-organisé par la Tunisie la France, la Côte d’Ivoire, la République de Guinée, le Québec, la Confédération Suisse, la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Il réunira entre 200 et 300 acteurs du livre du monde entier autour des problématiques du livre en langue française : auteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, acteurs du numérique, bibliothèques, associations ou syndicats professionnels, organismes ou associations soutenant le livre, institutionnels et professionnels, publics et privés.

Les Etats généraux du livre en langue française dans le monde représentent le coup d’envoi d’une série d’événements organisés en amont du Sommet de La Francophonie à Djerba, les 20 et 21 novembre prochains.

Les Etats généraux qui portent une ambition à la fois politique, économique, culturelle et éducative, seront l’occasion de rassembler l’ensemble des acteurs du livre du monde francophone autour de différentes problématiques : l’accès au livre et à la lecture pour tous les publics, le renforcement de la création, la diffusion et la circulation des livres, des œuvres et des auteurs de langue française.

Ses principaux objectifs sont de favoriser la diversité de la création intellectuelle et littéraire en langue française, contribuer au développement d’un secteur éditorial francophone dynamique, équilibré, et basé sur la coopération et la réciprocité. Il vise également à améliorer la circulation des livres, des œuvres et des auteurs de langue française et à intégrer les opportunités liées au numérique.