Tunisie – Covid-19 : Le 14 septembre, journée porte ouverte de vaccination des cadres de l’éducation, de la formation et des jardins d’enfants

Le 14 septembre sera une journée porte ouverte pour vacciner les cadres de l’éducation, de la formation et des jardins d’enfants, a annoncé Ali Mrabet, chargé de gestion du ministère de la Santé.

Dans une déclaration à TAP en marge du suivi du processus de vaccination au cours de la cinquième journée de vaccination intensive dans l’un des centres de vaccination de la délégation de Krib (Siliana), Mrabet a révélé que le comité scientifique de lutte contre le coronavirus étudie toujours le processus de vaccination des élèves contre Covid 19 afin de déterminer s’il inclura tous les élèves ou selon la priorité.

Il a expliqué que la situation épidémiologique en Tunisie est en amélioration, mais qu’il faut être prudent et continuer à adhérer aux mesures préventives et à la campagnes de vaccination. Il a souligné à ce propos, la nécessité de concerter les efforts entre toutes les parties intervenantes et de poursuivre le travail afin d’atteindre la vaccination de plus de 50 pour cent de la population d’ici la fin du mois d’octobre prochain.

En réponse à une question sur le manque de médecins spécialisés dans la région de Siliana, Mrabet a déclaré : ” La santé en Tunisie doit être une santé qui rassemble toutes les parties prenantes, y compris le ministère de la Santé, la Santé militaire, la Santé des forces de la Sécurité intérieure et des secteurs public et privé “.