Possibilité de formation de cellules orageuses, mardi, sur les côtes Est du pays avec pluies éparses. Nuages passagers sur le reste des régions.

Un vent d’une vitesse atteignant 40 km/h soufflera sur les côtes Est. Mer agitée dans l’Est du pays et peu agitée dans le nord.

Températures stables et les maximales seront comprises entre 28 et 33 °C prés des côtes et sur les hauteurs et entre 33 et 38 °C dans le reste des régions.