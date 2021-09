Tunisie – Covid-19 : 269 mille 490 personnes vaccinées contre le coronavirus ce samedi jusqu’à 13h

269 mille 490 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus jusqu’à 13h de ce samedi, a indiqué le ministère de la santé dans un communiqué rendu public. Le taux de vaccination nationale a atteint 48.9pc durant la même période précitée en comparaison du nombre des personnes appelées à vacciner lors de cette journée nationale de vaccination.

Cette 4ème journée de vaccination massive concerne les personnes âgée de 40 ans et plus et ayant pris la première dose le 08 août dernier, en plus des cadres de l’éducation et du personnel des secteurs de l’enseignement en préparatifs de la rentrée scolaire.