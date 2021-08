Jeux paralympiques Tokyo 2020+1 : Rouay Jebabli (1500 mT12) et Yassine Guenichi (poids F36) décrochent l’argent

Les athlètes Tunisiens Rouay Jebabli (1500 mT12) et Yassine Guenichi (poids F36), ont remporté la médaille d’argent des jeux paralympique de Tokyo 2020+1, mardi à l’aube, élevant le total de la Tunisie à six médailles, deux or, trois argent et une bronze.

Raouay Jebabli a signé un temps de 3min 54sec 55 cent établissant un nouveau record paralympique du 100m T12. La médaille d’or a été décrochée par Anton Kuliatin du comité paralympique Russe (3:54.04) et celle de bronze (par l’Australien Jaryd Clifford( 3:54.49)

Au poids F33, Yassine Guenichi a grimpé sur la deuxième marche du podium grâce à un lancer de 15.12m, un nouveau record record paralympique.

La médaille d’or a été remportée par Vladimi Svidirov du comité paralympique Russe, battant au passage le record du monde avec 16m67 et celle de bronze, par l’Allemand Sebastian Dietrzsb (14m81)