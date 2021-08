Tunisie – Education : Les sociétés de transport se préparent pour la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022

Les sociétés nationales et régionales vont renforcer leur parcs de transport et adopter un système numérique de vente des abonnements, en prévision de la rentée scolaire et universitaire pour l’année 2021-2022.

Le nombre des abonnements scolaires et universitaires, concernant toutes les lignes est estimé cette année, à 330 mille abonnés jusqu’à la fin du mois de décembre 2021, contre 290 mille abonnés durant l’année scolaire dernière soit une hausse de près de 12% dont 47 mille abonnés au réseau du transport de Tunis, d’après les statistiques du département ministériel du Transport.

Il est encore prévu que le nombre de voyageurs parmi les élèves et étudiants augmentera à 242 mille personnes à fin de l’année 2021, contre 201 mille voyageurs en 2020, enregistrant ainsi une hausse de 20%.

Le nombre des voyageurs parmi les élèves et étudiants sur le réseau des bus des sociétés régionales et nationales a atteint près de 180 mille personnes en 2020 pour s’établir à 220 mille à fin 2021, soit un bond de 88% , alors que le nombre d’élèves et étudiants empruntant les voies ferrées relevant de la Société des Transports de Tunis et la Société national des chemins de fer de Tunisie (SNCFT), a évolué de 21 mille 323 voyageurs en 2020 à plus de 22 mille et 163 voyageurs en 2021, soit une progression de 5%.

Renforcement des parcs de Transport

Pour faire face à cette demande accrue surtout sur le réseau des bus, les sociétés nationales et régionales de transport œuvrent à renforcer leurs parcs constitués de 4267 bus. Il est prévu que le parc sera prêt à l’exploitation le 15 septembre prochain avec 3157 bus soit un taux de 74% contre 72% au titre de l’année 2020.

Le parc réservé au transport scolaire et universitaire sera doté de 1803 bus soit un total de 86% contre 84% au titre de l’année 2020.

Concernant les lignes métro, un parc prêt à l’exploitation sur la ligne TGM, constitué de 12 wagons sur 18 unités outre 92 wagons de métros légers sur tout le réseau du Grand Tunis sur un total de 189 wagons pour atteindre un taux de disposition de 49% contre 42% actuellement et 47% le 15 septembre 2020.

Le transport scolaire et universitaire représente 45% de la totalité du transport des voyageurs en Tunisie, soit 242 mille élèves et étudiants, sur un total de 539 mille voyageurs. Ce taux a accusé une baisse au cours des années 2019 et 2020, suite à la propagation de la pandémie du coronavirus.

La crise sanitaire a poussé les sociétés nationales et régionales de transport vers la numérisation du système de vente des abonnements scolaire et universitaire et le renforcement des points de vente permanents par de nouveaux pour atteindre au total 186 unités relevant des sociétés régionales et 148 autres relevant de TRANSTU.