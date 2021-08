Covid-19 : Vendredi, journée de vaccination pour les sportifs

Le ministère de la Santé organise, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, des journées nationales de vaccination des sportifs contre la Covid-19, en prévision du coup d’envoi de la saison sportive 2021-2022.

Ces journées intéressent les sportifs, les staffs techniques et administratifs, les arbitres dans toutes les spécialités individuelles et collectives, et les journalistes sportifs dans tous les gouvernorats du pays.

Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, vendredi 20 août sera la première journée de cette campagne, et se tiendra au Palais des Sports d’El Menzah, de 08h30 à 18h30. Elle concerne seulement la tranche d’âge de 18 ans et plus parmi les personnes inscrites sur la plateforme Evax.